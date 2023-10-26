魏浚笙首度挑戰J-Rock 孖藤井莉娜拍MV高呼成就解鎖 (21:07)

魏浚笙（Jeffrey）擔任米線店代言人，並赴東京拍攝《Never Say Never》MV，《Never Say Never》由Edward Chan打造及監製，找來Anson Chan創作J-Rock曲風，並由梁栢堅執筆填詞，道出熱血追夢故事。

Jeffrey表示能夠擔任代言人，感到與有榮焉，首次挑戰快歌的他還說：「之前未試過唱J-Rock曲風，原本以為跟讀9聲的廣東話不太合襯，想不到兩者之間甚有化學作用，錄音時感覺很爽，我尤其喜歡第一句歌詞：『發夢要繼續去，繼續我熱情』，完全道出了我對出歌的堅持，對追夢的執著，愈唱愈有共鳴。」

除了唱出共鳴外，Jeffrey在MV中化身到日本追夢的漫畫家，獨自在他鄉打拚，但靠自己的一雙手畫出彩虹。零死角的Jeffrey，換上多個造型示人，包括新宿街頭奔跑的「眼鏡Look」充滿書卷氣、黑白格仔外套Look，時尚感爆燈、冬日造型暖男Look及「天台Rock友」Look同樣吸睛。今次MV更邀得日本女神助陣，她是著名混血名模藤井莉娜（Fujii Lena），。

39歲的藤井莉娜，曾是日本雜誌首席模特兒，嘴角旁邊微微對稱的兩顆「美人痣」，既性感又具個人特色，雖然已榮升母親，但外貌與身形保養得宜，Jeffrey覺得今次能與女神合作拍MV是成就解鎖！

他說：「我一直對畫畫充滿興趣，自覺本身有點藝術氣息，所以今次在MV中飾演漫畫家，覺得很貼切呢，最驚喜是可以看到兩位日本藝人，小時候經常在時裝雜誌看到藤井莉娜，今次看到真人，感覺很有趣，雖然大家語言不通，但一拍即合，有種『神交』的感覺，意思是眼神交流，所以合作愉快，獲益良多！」

（即時娛樂）