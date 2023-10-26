此時此刻｜劉俊謙演「露股」逃走戲 獲郭雪芙按摩嗌爽 (22:06)

劉俊謙參演Netflix愛情影集《此時此刻》下月上映，今日劇集製作人修杰楷帶領4位男神演員劉俊謙、林柏宏、曾敬驊、張軒睿於台灣出席記者會，分享拍攝感受。劇集由10個愛情故事組成，劉俊謙在演出的單元面對從影而來最大挑戰，是露臀上演一幕裸跑戲，他分享拍攝感受時，內容充滿「趣味」，令到全場藝人和記者爆笑。

劉俊謙在演出的單元「站一個晚上」中，飾演一名患有弱聽，兼說話打結的戇直男子，劇中帶點傻氣造型的他，除全程以口齒不清的方式講出普通話對白外，更上演一幕被迫半裸逃走戲。當中劇情講到劉俊謙飾演的角色一心儲錢尋愛，因緣際會下偶遇郭雪芙飾演的按摩少女，正當關鍵時刻，二人碰上警察接到的誤報大整蠱，他一絲不掛跟郭雪芙跑到天台避開警察追查，場面爆笑。劉俊謙憶起拍攝當日天氣炎熱，一場裸跑戲正好趁機乘涼。他感有趣說：「老實說我有沒有尷尬，拍戲的話我就不會，但我平常不會這樣做（裸跑）啦！那天拍戲時感覺很好，真的很涼爽，人生有多少次可以不穿褲子到處走，哈哈哈！但有一個比較痛苦的點是，他們要幫我帶那個假的...（陽具），要求我要剃掉有關障礙物，之後就有點刺刺的，哈哈...可能那個算是比較痛苦的吧。」

記者們笑問滿意道具的尺寸大小嗎？和劇中角色於此幕被拍到有生理反應，笑問劉俊謙是否真實演出？他笑言：「難道是真的嗎？不會吧！」

說到跟郭雪芙合作的感受，劉俊謙直言非常爽，因有幸得到女神為他親手按摩：「覺得很爽很棒，她可以直接去做按摩師，因為雪芙給我的感覺是她沒有在演，她是真的去幫我按摩，每一個力度我都覺得很重，然後當導演喊Cut時，我就覺得，啊～可以再按多一點嗎？」

劇中劉俊謙跟林柏宏是室友關係，林柏宏表示：「我們就是劉俊謙把到郭雪芙的見證人，因為我們租的房間是一個合租雅房，我和張軒睿跟一群人在外面煮火鍋聊天，目睹劉俊謙帶郭雪芙回家，還聽到他們在房間的一些聲音，想笑又不能笑很痛苦。」

劉俊謙提到今次跟台灣的演員及幕後人員合作非常愉快，大讚劇組安排的膳食非常美味。 除劉俊謙及出席記者會的幾位男神演員外，《此時此刻》還有台灣演員王淨、朱軒洋、郭雪芙、宋芸樺、吳慷仁、徐熙娣（小S）、修杰楷、林心如、林熙蕾、賈靜雯等，他們共同於劇中詮釋10個都會愛情故事。

（即時娛樂）