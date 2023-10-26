盧瀚霆今午電台受訪不適精神恍惚 無過問姜濤Jer感情事 (22:40)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今晚出席時尚品牌於商場餐廳內舉行的酒會。他穿上品牌冬裝配鍾愛的粉紅色掛肩袋壓軸到場，逾500名神徒（粉絲暱稱）一早包圍商場多層樓守候。Anson Lo由經理人黃慧君（花姐）、數名保鏢及工作人員護送到場，沿途向神徒揮手打招呼，全場歡呼聲不停。他到場與陳慧琳（Kelly）合照，同場還有打扮性感胡杏兒。

Anson Lo自爆因近日天氣轉，患感冒身體不太舒服，服西藥後精神恍惚有少許暈眩，中午到電台做訪問時不在狀態，感不好意思。下午回公司稍作休息，吃了少許食物已舒服好多。新劇《社內相親》於11月底首播，Anson Lo為劇集進行後期配音，預告負責唱主題曲和插曲。有指電影《釀魂》將安排台灣上映，他不太清楚，如果能在香港以外其他地方上映是好事，他沒預計票房成績，有洽談接拍其他電影。

姜濤日前在社交網突然「公開戀情」，之後透露所指「女朋友」是一名小妹妹。Anson Lo不感奇怪，早估到姜濤講笑：「看慣他的社交網限時動態，知他向來模式，會估到他是講笑。」傳柳應廷（Jer）與女插畫師相戀，Anson Lo沒有私下過對方的感情事，Jer為人一向正面及開心，有否拍拖都是春風滿面。有指Jer似牽涉入三角關係？Anson Lo認為報道寫得太複雜，看完就算。他自言不是愛情專家，在隊友間只屬聆聽者，聽他們傾訴工作和私人事。他笑說：「我是隊友的樹窿或者電話，好歡迎他們找我傾訴，但我不是專家，很難給他們意見，我多數分享自己與家人間的相處方式，最緊要坦白和溝通。」

（即時娛樂）