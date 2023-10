正在巡唱的鄭中基(Ronald),昨晚(26日)突然在社交平台宣布原定月尾於加拿大舉行的兩站演唱會要延期,原因是他至今仍未通過加國的入境審查。

Ronald在Ig上載《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023加拿大站》的延期公告,內容表示︰「由於本人的加拿大入境申請一直處於審查中,經多方努力仍未能如期出發,現只能帶着無奈的心情,與主辦單位一致決定演唱會延期。原定於2023年10月28日溫哥華站及10月31日多倫多站《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023加拿大站》將會延期舉行,各位持有演唱會門票的觀眾敬請保留完整門票,主辦單位會盡快公布演唱會延期或退票安排。因此造成不便,我再次向大家自最真誠的歉意。」

Ronald在公告下留言︰「好難過、好無奈、甚至生氣,因為我同團隊、主辦大家都努力咗好耐,而觀眾亦都期待咗好耐,我好想好想可以做得到,真係好對唔住!好希望eTA一批到我就盡快同主辦reschedule過2場show,再同大家見面。」

