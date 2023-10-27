香港人在北京｜傅嘉莉醜女大改造 斬情根與洪永城結拜 (15:16)

無綫劇集《香港人在北京》昨晚（26日）一集，講述Funny（傅嘉莉飾）接受好友淼淼（陳星妤飾）大改造，由平日的男仔頭變成索爆女神。她在夜店艷光四射吸引不少男士目光，喝醉的阿喱（洪永城飾）竟不認得Funny兼上前搭訕。兩人相擁跳舞之餘，阿喱還惜了Funny一啖。Funny之後扶着醉倒的阿喱回酒店，兩人意亂情迷下差點發生關係，一直暗戀阿喱的Funny卻突然流鼻血，鼻血更流到阿喱的臉上。酒醒後的阿喱發現自己臉上全是血，加上牀單佈滿血漬，誤會自己奪去Funny的第一次，非常懊惱。阿喱後來知道只是一場誤會，狠心向Funny表明兩人永遠是好兄弟。Funny傷心欲絕，決定斬斷情根，與阿喱在眾人面前立下「投名狀」結拜成兄弟，再默默哭着離去。

傅嘉莉說︰「我同Tony（洪永城）睇到劇本時忍唔住爆笑。拍攝時，我望到Tony成面都係血，我要將個人退後啲，因為當時拍緊Tony大頭，我驚我係咁笑會震到佢。」她回憶指那場牀戲雖然爆笑，但拍攝時有難度。傅嘉莉說︰「啲血嘅濃度要好準確，拍攝前都試咗兩次先調校到，而且要令啲血喺鼻哥流出嚟好考工夫，我要靠呼吸控制個力度，冇諗過我嘅鼻都要做戲，真係呼吸都要有戲！」談到立「投名狀」一場戲，她表示︰「呢場戲對Funny係一個轉捩點，除咗將自己心聲講畀阿喱聽，亦代表佢放下呢段感情，希望觀眾睇時都有心噏嘅感覺。」

今晚（27日）播出的一集，與港仁有積怨的強總（盧慶輝飾）出陰招令文創園陷入危機，他更向港仁（陳展鵬飾）攤牌：「我係想整冧你啫，唔係你死就係我亡。」另邊廂，石磊（吳業坤飾）耳疾惡化，寶怡（戴祖儀飾）獲悉後攬着他爆喊，還哭着唱《高妹正傳》，場面催淚。

（即時娛樂）