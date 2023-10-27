《冰上火花》下周一首播 Lokman爆陳卓賢訓練時挑機 (16:24)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）和楊樂文（Lokman），主演的ViuTV原創劇《冰上火花》下星期一晚（30日）首播。《冰》講述一班冰球運動員的成長故事，首次接觸冰球的3子表示冰球有挑戰性之餘，亦十分好玩。

事前接受了兩個月訓練的Ian說：「由零開始一次過學晒溜冰、冰球。我因為有運動底子，訓練時冇咁易攰，試過有次3個鐘無間斷咁練，都仲未覺得攰。我好鍾意學新嘢，當全神貫注去學一樣新嘢嘅時候，好有成功感。可以寓工作於娛樂，係一件好開心嘅事。」

Lokman笑言今次的壓力不是在於體能上，而是技術層面。他說：「真係要落工夫先做到，我哋上咗冰面嘅話，就變咗唔識行路。唔識行路就好多嘢都做唔到。」 AK被問到有否興趣組明星冰球隊時說︰「如果可以原班人馬抽到時間打番1、2場就好，因為唔想荒廢咗呢個技能，一班人得閒約吓就會有動力啲去打。」Lokman興奮地表示︰「成班人著晒裝備一齊行出去，幾勁，型呀！」

AK和Lokman透露他們的冰球技術進步得比較慢，不時被同劇演員「挑機」︰「佢哋成日走過嚟，喺我哋面前做啲特別動作，例如特登急停刨啲冰畀我哋，又不停喺我哋前面兜圈。」AK指黃溢濠最調皮，Lokman則說是Ian。

（即時娛樂）