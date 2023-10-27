43歲胡杏兒性感現身 鬥51歲凍齡靚媽陳慧琳 (17:10)

陳慧琳（Kelly）﹑胡杏兒﹑盧瀚霆（Anson Lo）和張天穎等，昨晚（26日）出席時尚品牌酒會，慶祝中環的專門店開幕。

Kelly透露聖誕及新年期間，會到美加巡迴演出，丈夫和兩個兒子也同行，順道去美國東岸地區旅行過白色聖誕。Kelly一家都很期待，她說：「因為疫情影響，已很久沒一家人去外地旅行，老公好想飛。」

問到政府最近施政報告用2萬資助鼓勵市民生育，又減辣招欲刺激樓市，Kelly拒絕再生育，謂2萬元應留給其他人。至於為兩子將來會否再入市置業，她表示已有投資，對現狀好滿意，暫時無意再買樓。

性感示人的胡杏兒透露，為示範身上戰衣，事前花兩星期喼弗收身，自己好滿意，丈夫李乘德向來沒有管束她的衣著，最緊要穿得好看就可以。

提到丈夫最近在社交網分享多張到外地探望契女的溫馨合照，杏兒直認丈夫恨要女兒，連身邊朋友都關心她幾時再做媽咪，可惜她唱反調無意再添家庭新成員，她說：「萬一再生又是生仔點算？再生的機會不大，除非有意外發生，上天賜我的禮物就另計。加上我就快生日，已一把年紀，所以沒有想太多。」

胡杏兒爆囝囝曾搞笑表示，想要100個弟弟，杏兒解釋生仔容易，但日常生活和養育小朋友要鬥智鬥力，很費心機。為照顧家庭，杏兒盡量減少返內地工作，或選擇短暫停留，長時間返內地拍劇暫時不考慮。

問到有沒有機會返娘家無綫拍劇，她承認有聯絡：「之前本身有機會，可惜撞期，再等時機，留意現時好多新人都好畀心機，希望可以跟他們合作。」

杏兒的好姊妹黃智雯早前秘密與拍拖多年男友外地註冊結婚，完成後才在社交網公布喜訊。杏兒代黃智雯解釋要保持神秘原因，因對方一直有結婚打算，可是受疫情影響安排，她說：「我們都抱等通知心態等她講定日期，怎知她突然完成了儀式，真是乍驚乍喜。雖然不能親身見證有少少遺憾，不過最緊要他們一齊開心就得，會尊重她決定低調處理婚事，稍後會約齊姊妹食飯補祝。」

（即時娛樂）