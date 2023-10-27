陳卓賢球場小職員向職業聯賽進發 《冰上火花》首5集劇透 (18:27)

千帆獨自租着仿冰場，不懂經營的他更因酗酒而幾乎不能自理。（大會提供）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）與楊樂文（Lokman）、黃奕晨、林愷鈴、柯煒林等，合演的ViuTV劇集《冰上火花》10月30日（下周一）首播，故事講述百威（柯煒林飾）和千帆（陳卓賢飾）作為兩兄弟，性格相距甚遠。哥哥百威充滿陽光氣息，帶領球隊勇往直前，即使面對強敵天城（江𤒹生飾），他總覺得人只要努力、懷着熱血和夢想便能獲勝... 豈料他卻在更衣室裏意外猝死。剩下來的弟弟千帆曾經討厭哥哥的熱血，他覺得自己再努力也追不上哥哥的球技，沒想到如今剩下他這個沒用的人... 還有哥哥的女友阿Yu（林愷鈴飾）。自從百威死後，千帆和阿Yu過着頹廢的生活，靠懷緬百威的生平趣事來苟且偷生，而百威帶領的火花隊就四分五裂，一蹶不振。直至，千帆出售百威的冰球器材時遇到陽光少女阿豆（張芷澄飾），重燃千帆的鬥志，並重組火花隊，也重新裝修在工廈裏的仿冰場，重投業務。未幾，千帆和火花隊在冰場上遇到哥哥昔日的勁敵天城和暴風隊，他們再次感到自己的無力，但同時明白百威的熱血並不是一股傻勁，而是當你真正喜歡一件東西時，你自然會有全力以赴的決心，即使機會渺茫，你也會想獲得勝利，他們誓要把宿敵打敗，並向職業聯賽進發。

《冰上火花》第1至5集劇情︰

第1集

Ice Champions決賽是香港冰球界盛事，新銳球隊「火花」的靈魂人物 - 百威（柯煒林飾），終於能在球探面前展現身手，爭取晉身職業！冰場小職員千帆（陳卓賢飾），遙望哥哥受眾人擁戴，自己卻吊兒朗當，兄弟間成就如天壤。「火花」面對強隊「暴風」，兩隊爭持不下。但隨着百威受傷，火花隊旋即陷入劣勢。大家勸他退場，業餘比賽而已，何必拼命？可是百威可以接受失敗，但決不半途而廢。

第2集

兩年前，百威拒絕暴風隊取錄，和劉育宏（肥肉）（林家熙飾）、黎友誠（老黎）（黃溢濠飾）、夏竣然（爸爸）（朱鑑然飾）、徐浩峰（唏噓）（黃奕晨飾）幾個落選者組成火花隊，耗盡積蓄設立火花仿冰場，在汗水和笑聲間一步步走到決賽。反觀千帆，明明先接觸冰球，卻不知何故，與冰球漸行漸遠。暴風主將天城（江𤒹生飾）和百威惺惺相識，受他的志氣感染也決心成為職業球員。決賽上，百威負傷回場，和天城針鋒相對，終於把比分扳平。全場觀眾熱血沸騰，連千帆也看得目不轉睛！

第3集

鍾泳澄（阿豆）（張芷澄飾）受百威影響愛上冰球，加入了由張立基（馬檇鏗飾）帶領的陀地球隊「南亞幫」卻被當工人差使。另一邊廂，火花隊各散東西，千帆獨自租着仿冰場，不懂經營的他更因酗酒而幾乎不能自理。青梅竹馬阿Yu（林愷鈴飾）為陪伴其左右，背地裏放棄到日本發展演藝事業的大好機會。千帆為繳出租金，跟南亞幫的張立基打賭。上到冰場，卻看着比分被對手一球又一球地拉開。

第4集

阿豆接管火花仿冰場，不惜禁錮千帆迫他戒酒！阿Yu被前隊友嘲笑是運動明星，決心捉緊泳手身分，在出發往日本前全力比拼最後一次。千帆和阿豆找上前火花教練杜Sir（袁富華飾），求他重執教鞭，又找回舊火花隊成員，說服大家出戰友誼賽。然而上到冰場，火花昔日光芒盡失，隊伍分崩離析的原因也終於浮出水面。

第5集

阿豆以歡送阿Yu為名讓火花隊聚首一堂，想邀請大家重賽。然而酒後敞心扉，原來走下坡的除了冰球路，還有大家的人生。回顧當年的訪問錄影片段，看到當年仍然充滿熱誠的自己，對比現在頹廢的模樣，各人黯然神傷。重賽日，火花隊只有阿豆一人應賽。面對南亞幫冷嘲熱諷，阿豆仍盼着大家會在最後一刻回心轉意。

（即時娛樂）