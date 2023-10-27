死鬼老婆｜潘紹聰分享見證怪事 麥沛東嗌「急屎」緩和氣氛 (18:57)

由「鬼王」潘紹聰領軍的「恐怖在線」15周年舞台劇《死鬼老婆》X「恐怖在線」現場版，上周五（20日）於香港藝術中心壽臣劇院正式公演。連日來有不少圈中人來捧場，第6場就有賴慰玲、凌文龍、黃溢濠捧場，方力申和謝雪心則擔任當晚嘉賓；至於第7場則有梁祖堯、第8場有劉翁擔任嘉賓，上台分享鬼故事。

「恐怖在線」靈魂人物潘紹聰，今次在舞台劇中分飾幾個角色，包括鄰居、師傅、外賣員，可謂過足戲癮。連日來已演出多場，他笑言︰「今次嘅演出真係包羅萬有，而觀眾嘅反應都係預計之內，機關位令觀眾尖叫，證明我哋嘅設計做到嘢。」談到Part 2的台上分享，他指觀眾都好踴躍，其中一場出現怪事，他說︰「我問有冇人想分享，嗰刻好清楚聽到有把女人聲，全場都聽到，但行去台邊時，原來係冇人，真係好真實。」

劇中跟恆仔飾演好兄弟的麥沛東，發揮其搞笑本色，其中一幕他和恆仔正處於陰暗、詭異環境下，蒙住眼的麥沛東，無啦啦叫了一聲，令現場氣氛緊張，怎料他爆出一句：「符水有料到，我急屎。」隨即跑入後台，即令現場氣氛緩和，觀眾亦笑到前仰後翻。對於今次演出，麥沛東表示：「劇本好真實，我哋排戲氣氛又好，驚又有、笑又有、感動位都有，觀眾都話好好睇。」

飾演酒吧老闆娘的歐芷菲，化身求愛達人，更施展渾身解數去吸引飾演師傅的梁嘉進。對於今次演出，她說：「我好少演出呢類驚嚇嘅舞台劇，演出時自己都驚，我同童童喺台上見到熄燈就即刻速逃。」而跟麥沛東、歐芷菲同是演藝同學的梁嘉進，與其他演員均是首次合作，他說︰「我9月之後先join劇組，雖然出場唔多，但大家合作氣氛好好，而且個劇有唔少感動位，連麥沛東太太睇完都好感動。」

（即時娛樂）