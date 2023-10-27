東京電影節｜《巿子》導演戶田彬弘受facebook啓發創作 (18:20)

杉咲花（右圖）主演的《巿子》導演戶田彬弘（左圖），執導多部藝術電影，他直言也希望拍《哥斯拉》之類的商業片。（蘇珮欣攝/劇照）

第36屆東京國際電影節「今日日本電影」《巿子》（Ichiko），由《散步時間》戶田彬弘執導及編劇，《小侍女》杉咲花主演，講述川邊巿子被求婚翌日突然失蹤，繼而揭開她無法擺脫的命運及過往殘酷的生活。

《巿子》改編戶田彬弘自編自導的同名舞台劇，他接受本報訪問時透露，起初沒想過將舞台劇翻拍成電影，直到2018年寫續集加插了新元素，發現有足夠內容可拍成電影，跟監製商量後開拍。戶田彬弘稱將舞台劇改編成電影差別非常大，最困難是立體化巿子這角色，「由於在舞台劇巿子不是實體人物，比較像符號或標誌，到電影就要通過其他角色表達『巿子』是怎樣的人物」。

戶田彬弘稱《巿子》故事靈感源自2010年其年輕朋友離世，他看到對方facebook帳號仍存在，還繼續發送生日通知，這功能讓他感覺不舒服，卻聯想到日本人出生必須登記身分，若沒有登記又會有怎樣的故事？

戶田彬弘解釋選用「巿子」這名字的原因，「這不是大眾化的名字，在日語中Ichiko結合了普通與兒子的意思，選用此名是希望突顯巿子並不古怪，即使她行為怪異，也只是其父母及生活所害」。戶田又謂《巿子》時代背景設在上世紀，當時仍會重男輕女及性別歧視，所以自然以女性為主角。

戶田彬弘形容女主角杉咲花形象華麗，給人陽光感覺，但透過其舊作，感覺她也有黑暗一面，與片中角色相似，相信她能勝任。

（即時娛樂）