陳奕迅重啟澳門騷感動落淚 借梁朝偉形容新歌《社交恐懼癌》 (19:22)

陳奕迅（Eason）在澳門舉行的9場演唱會，上周一（16日）完成3場後因感染鼻病毒身體不適，將10月20至22日的場次延至10月26日至11月1日期間補場。休息一周後，Eason昨天重啟澳門演唱會，因看到現場觀眾在開騷後不久已跟着合唱而感動落淚。為答謝歌迷支持，尚未完全康復的他特別在安歌時獻唱尚未推出的新歌《社交恐懼癌》。他說︰「你們是現場聽到這首歌的全球第一人，多謝你們，希望你們喜歡。」

Eason完騷後稱上台前有壓力，擔心身體未完全康復，但不能在舟車勞頓再到澳門的入場觀眾面前失水準。他說︰「我全晚鼻水不停流，每次擤鼻涕就會狂流，所以不能擤鼻涕，只可用紙巾將鼻水吸走。我每次入後台換衣服時也很尷尬，要工作人員幫我慢慢將鼻水吸出來。唱《社交恐懼癌》時，我控制不了，鼻水都流到臉上，不知觀眾可有看見。我今晚可以說是仿效了林憶蓮的唱法，用陰力來唱。原來當人遇到很大障礙就能激發潛能，我用了我從來沒用過的某部分功能唱歌，發現用陰力唱歌也能令歌曲更感動。今晚我唱到感動了自己，相信觀眾會有更大感覺。」談到有台下歌迷陪着落淚，Eason稱散光看不見︰「我很少在舞台上落淚，但病了就較脆弱，唱到『今日事情如不順，今日問題仍不盡』時被觸動神經，忍不住淚如雨下。這晚的觀眾好好，他們的支持和欣賞令我有台上台下融為一體的感覺，這是最好的演出。其實哭不是壞事，是很好的抒發方式，強忍着反而會忍到病。」

對於有網民指其新歌是人格評估（MBTI）中「I」型人的主題曲，Eason說︰「歌迷真的很厲害，這首歌當然是『I』型人主題曲，因為寫歌的林家謙、寫詞的李榮浩都是『I』型人。主唱的我是『E』型人，但因為年長了，已開始由『E』偏向『I』。要形容這首歌，我覺得是『梁朝偉去睇My Little Airport』﹗這首歌是希望鼓勵『I』型人踏出恐懼，人不必拘泥於社會上的標籤，不必理好人覺得我不壞，壞人覺得我不怪，人生從來只需要自在。」

（即時娛樂）