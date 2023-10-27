趙頌茹拒提前夫周永恆 Aka唔接受異地戀 楊淇不排除閃婚 (19:49)

趙頌茹（阿Yu）、趙慧珊（Aka）及楊淇，參與ViuTV戀愛真人騷《35+ LOVE》，節目將於下周一（30號）首播。今天（27日）3位主角出席記者會，講述拍攝過程，當中獲安排入住營舍6日6夜，與多位男士單獨共處約會，但對於最終能否配對成功則大賣關子。

41歲阿Yu、36歲Aka和39歲楊淇齊聲表示，從未參加任何配對約會，連朋友介紹相睇飯局也只得個聽字。阿Yu與前夫周永恆曾有過一段不愉快婚姻，她表示無意再婚，覺得一個人生活也可以好開心，她說：「結婚有好有不好，但現時自己比較想擁有多些私人時間獨處，如果有人感動到我，個心也有機會受動搖。」

對於周永恆早前因襲警罪成被判入獄兩周，出獄後將與霍俊邦（霍哥）進行拳賽，阿Yu聞言不想提別人的事，因與她無關，只隔空為霍哥加油打氣。

今次拍節目，她們獲安排認識的男士，都是外形討好、事業有成和細心體貼，質素相當高，Aka直言心動想拍拖。楊淇說：「透過節目識了很多男仔，一次過用了3年識男仔的quota，拾回初戀感覺。」節目中，3位女士難忘同一日內，需周旋應付不同男士約會大感好忙，聲稱因從未試過一腳踏幾船。

Aka被爆3人之中最受男仔歡迎，她自爆拍完節目後桃花很旺：「早前我去法國出席時裝周，搭飛機回程被鄰座法國男子搭訕，後來互相交換社交帳號，返港有約食飯見過面。可惜，我不能接受異地戀，所以沒有下文。」39歲的楊淇恨拍拖和結婚，不排除閃婚：「希望個天賜我終身伴侶，不想孤獨終老，可惜我又好揀擇。」

（即時娛樂）