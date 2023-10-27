甄珍撰千字文反擊劉家昌 怒轟前夫假惺惺：配做父親嗎？ (19:43)

劉家昌近日罕有在社交平台親揭家事，斥前妻甄珍（本名：章家甄）及兒子章立衡（前名：劉子千）貪得無厭，又指囝囝不忠不孝，事件惹網民熱議，今早（27日）劉家昌再發聲明，終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。

今午輪到甄珍在社交平台撰千字反擊劉家昌，指堅決不同意劉家昌污衊她和兒子章子衡，並把事實說出來。甄珍斥劉家昌假惺惺扮可憐，擺出一副委屈模樣：「人在做、天在看，你做的一樁樁、一件件惡事，能經得起良心的拷問、事實的檢驗嗎？」

同時甄珍又斥劉家昌爛賭如命兼多賭賬：「你口口聲聲說自己是藝術家、說自己是老師，還說賺錢給家人用。 那我要問你了，你這些年賺什麼錢了，你歌曲的版權早就以高價賣給我了，你還靠什麼來收入？ 還有大家都知道你爛賭如命，那麼多賭賬，我幫你還了多少你自己有數，你不感恩就算了，還出口污衊，你配做老師嗎？」

甄珍亦維護兒子章立衡，反問劉家昌是否配做父親，她寫道：「說到兒子，你竟然好意思說可憐他，怕他流落街頭？我告訴你，兒子脫離了你的魔爪生活的很開心，非常幸福。你不是忘了吧，當時兒子和唱片公司簽約並發展良好時，是你突然要主導兒子的音樂發展，兒子非常不願意，但為了我妥協後，你便得寸進尺，操控兒子，兒子稍有不從 ，你就威脅要斷掉兒子音樂路，還發文痛罵兒子畜生。現在反過頭來假惺惺，你配做父親嗎？」

至於章立衡沒有在社交平台撰長文，只以一張牽牛圖疑似暗諷父親：「我把牛牽來了，你繼續吹。」

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（即時娛樂）