隨懿深度行｜黎諾懿孭劉穎鏇攀山涉水 Tiffany投訴被賣豬仔？ (20:10)

由黎諾懿主持的《隨懿深度行》今晚（27日）播出第2集，諾懿邀得劉穎鏇（Tiffany）任嘉賓，繼上集帶李佳芯到怡保洗滌心靈後，今集再在馬來西亞發掘大自然美景及城中打卡熱點，為首度到馬來西亞旅遊的Tiffany炮製獨一無二的旅程，並豪言會一次過滿足Tiffany 10個願望！

搞笑的是，原本一心諗住大開「食」戒的Tiffany，首個行程即嚇至尖叫。為了令Tiffany有個難忘的馬來西亞遊，諾懿鎖定以海拔高、景色靚見稱的金馬崙，作為行程中心點，並到距離金馬崙約40公里的羅京高原、尋訪直徑可長達1米、會發出惡臭及獲封「世上最大的花」的Rafflesia。

為了登山尋花，2人需先徒步30分鐘，雖然Tiffany本身運動底，平時亦有行山習慣，但由於路途險要、中途滿是大小不一的石頭及急流，為了安全起見，諾懿一口氣成功揹起高大的Tiffany攀山涉水，Man到爆；不過Tiffany依然嚇至大叫，並撒嬌指慘遭諾懿欺騙：「佢話好Relax㗎！」Rafflesia從長出花苞到開花需時9個月，但花期卻只得3至7日，2人是次「尋花之旅」絕對是搏一鋪！最終他們尋花成功，Tiffany驚喜大叫"Oh My God"﹗

為配合Tiffany的女神Style，諾懿搜羅一堆打卡熱點，除了帶Tiffany到高原農場親身體驗放羊樂，還到了集美食、購物及美景於一身的Agro Market、感受由各「色」各樣花卉拼湊出的夢幻花海，Tiffany見狀即忍不住少女心大爆發，穿梭不同打卡位影靚相，加上製作組別具用心的鏡頭拍攝，畫面唯美。2人還到訪人氣景點Cameron Centrum，登上迷你英式復古巴士遊街，他們勁入戲揮手如同巨星出巡。

（即時娛樂）