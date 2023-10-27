羅密歐與祝英台｜黃碧蓮向陳豪獻吻 拍攝前向陳茵媺「自首」 (21:01)

陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣等主演的《羅密歐與祝英台》，昨晚（26日）一集講述馬文才（徐榮飾）得知祝英喬（陳茵媺飾）原來是他掛念了20年的未婚妻祝英台（陳茵媺分飾）後十分憤慨，但知道「聰明藥」事件對祝家不利後仍顧全大局致電英台，可惜他在會合英台前遭設計圍攻殺害。馬文才離世前盡最後一口氣，熱淚盈眶地在英台面前表示︰「對住你咁多年都認唔到你係英台，我真失敗！我哋今世無緣，希望下世...」

英喬與萬事通 / 梁山伯（陳豪飾）調查文才死亡真相時，與兇手在停車場火併。陳豪、陳茵媺在這場戲中邊跑邊向目標開槍，更不約而同跳上車，有觀眾留言笑稱︰「畀佢兩公婆玩晒。」有觀眾認為他們在劇中的愛情線十分吸引，並指最大功臣是飾演社工謝姑娘的黃碧蓮。謝姑娘昨晚在劇中向萬事通送上心心情侶水杯，更主動獻吻，令英喬打翻醋罈。

黃碧蓮談到與陳豪的接吻戲時，透露有事前向陳茵媺「自首」。她說︰「我第一次同前輩拍Kiss戲，拍之前同陳茵媺講笑話『唔好意思，我要惜你老公』，佢笑住話『It's ok，go ahead』，我聽完就冇咁緊張。」黃碧蓮表示拍攝當日陳茵媺也在場，但二人未有碰面。她說︰「咀陳豪嗰吓，我哋都要做好多練習，因為劇情話我見到佢嘴角有醬汁，原本我想幫佢抹，但我貼近時佢誤會咗所以瞇埋眼，咁我先會想Kiss佢。導演話佢唔嗌Cut我唔好停，咁我就有個Take貼到好近，但導演未嗌Cut，我掂住咗陳豪嘅鬚根，心諗點解仲未嗌Cut。」

（即時娛樂）