周潤發跟姜糖合照勁親民 姜濤盼跟發哥合作 強調冇女友 唔介意姊弟戀 (21:51)

有傳MIRROR成軍5周年在迪士尼包場活動門票滯銷，姜濤說：「順其自然，做這行不是我們可以控制，總之對得住買票入場的粉絲和觀眾。」（劉永銳攝）

姜濤強調現時沒有女朋友，又指擇偶條件是合眼緣，他亦不介意姊弟戀。（劉永銳攝）

周潤發（發哥）和湯唯今天（27日）到中環，為鐘表珠寶首飾品牌旗艦店周年慶典擔任剪綵嘉賓，同場還有姜濤、麥浚龍、楊偲泳、鍾雪瑩和蔡思韵等，鄭裕玲（Do姐）為活動擔任司儀，現場有大批「姜糖」（粉絲暱稱）到場支持偶像，場面熱鬧。發哥現身時，姜糖也興奮尖叫，幽默的發哥笑言，現場全部有「姜」牌，但沒有「周」牌，並說：「見到他（姜濤）會慚愧，我要避一避他。」訪問結束後，親民的發哥走到場外與姜糖合照。

姜濤與發哥雖同場但緣慳一面，姜濤表示有點可惜，未能合照，他說：「我想見發哥，睇過發哥很多電影《睹神》和《英雄本色》等，我和家人都很喜歡他，爸爸經常扮發哥，都扮得好似，尤其是嬲時個氣場最似，有機會希望可以跟發哥這些前輩合作。」

說到羅志祥（小豬）明年初來港舉行演唱會，小豬在社交平台預告姜濤不會擔任嘉賓，姜濤說：「這2個月來，我都有和小豬保持聯絡，他知我撞了MIRROR演唱會綵排，多謝小豬理解，我不想因為自己，影響到其他隊友。未能做小豬演唱會嘉賓，都有點可惜，我都想捧場但MIRROR要密集綵排，不過未來還有合作機會。」

有傳MIRROR成軍5周年在迪士尼包場活動門票滯銷，姜濤表示成員們都知道此事，他說：「順其自然，做這行不是我們可以控制，總之對得住買票入場的粉絲和觀眾。（會否因為票價太貴？）這屬公司制訂策略，我控制不到。」

姜濤日前在社交平台公告有「女朋友」，最後揭盅原來是個小女孩，說：「她是和我拍攝品牌的小妺妹模特兒，我很喜歡她，便開玩笑問她可否做我『女朋友』，她又答應，引起大家誤會和造成困擾，真的不好意思，我貪玩少少，以後都不敢再以『女朋友』字眼去發文。」

姜濤強調現在沒有女朋友，又否認與台灣女星林思廷（Tammy）緋聞，他說：「邀請Tammy合作已預會傳緋聞。（她是否你杯茶？）不答這些，擇偶條件最重要是合眼緣，姊弟戀都沒所謂，不會設定要什麼條件。」

（即時娛樂）