周潤發構思跟Do姐黃子華「兩王一后」拍戲 盼跟年輕演員合作 (22:19)

發哥表示沒見過姜濤，但說到新一代藝人，發哥也有留意。（劉永銳攝）

湯唯表示平日佩戴得最多，是老公向她表白時送的沉香首飾，那是一塊木頭。（劉永銳攝）

周潤發（發哥）和湯唯今天（27日）到中環，為鐘表珠寶首飾品牌旗艦店周年慶典擔任剪綵嘉賓， 鄭裕玲（Do姐）擔任司儀。

身穿紫色絲絨低胸露背長裙的湯唯，佩戴千萬鑽飾高貴現身，行紅地氈時揮手與傳媒打招呼，說：「好耐冇見。」身穿白色西裝弗爆的發哥，則與發嫂陳薈蓮緊隨其後。發哥見到老拍檔Do姐即自拍，又指與Do姐心有靈犀同穿白色服裝。

發哥接受Do姐訪問時，被問到在電影界縱橫50年，為他帶來什麼？他說：「財富、名利、知識，以及人生觀。（人生觀有什麼不同？）每個角色演完一次，等於過了一次人生，做了50年，每年拍一部，都過了50個人生，死完又生，無限輪迴，歷煉好多。」

發哥受訪時笑言，剛放低張信用卡給周太買珠寶首飾後即破產，沒錢買情侶款。問發哥何時再拍電影？發哥表示收到很多劇本，暫時未有一個合適，但有構思與Do姐、黃子華3人合作拍戲，他說：「兩王一后，睇邊個死，有子華相信應該打動到Do姐演出，可以拍類似當年劇集《雌虎雙雄》，我扮希斯，整個爆炸頭，化黑色妝，應該會好睇。不過要Do姐打，我怕她無力，現在大風吹都吹得起她。」

問到與湯唯可有合作機會？發哥不知湯唯的導演老公，會否找他到韓國拍戲，要與湯唯傾談，他大讚湯唯女兒漂亮：「她給我看女兒照片，好靚女，跟媽咪同一餅印，湯唯婚後靚了又開朗了。」

發哥在《第28屆釜山國際電影節》獲頒「亞洲電影人獎」，發哥直言入行50年很難得，感謝大會頒個獎給他，亦多謝韓國粉絲自1986年《英雄本色》支持到現在。返港後如何慶祝？他笑言已去了深水埗吃腸粉慶祝。

發哥表示沒見過姜濤，但說到新一代藝人，發哥有留意，指無綫有很多潛質新演員，古靈精怪兼做戲不錯，有機會也想跟年輕一輩演員合作，他笑言想拍處境劇，輕鬆沒壓力。

湯唯表示平日佩戴得最多，是老公向她表白時送的沉香首飾，那是一塊木頭。說到工作方面，湯唯說：「睇緊劇本，等緊一個令我心動劇本，一切以劇本行先，什麼類型戲種和角色都冇所謂，導演覺得我適合演出，劇本又好，可以一試，希望收到更多劇本。」可否接受比《色，戒》更大膽演出？她嘩了一聲，表示第一位是劇本行先，但好劇本難求。

問她想與什麼演員合作？她說：「演員是被動的，我都等人來選擇自己。」完成工作後，湯唯便返回北京。不捨得女兒？她說：「女兒在北京唸書，我要返去照顧她，現在由老公照顧。」

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（即時娛樂）