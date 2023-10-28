鄺潔楹高髻馬尾塑造女強人形象 戀徐文浩譜長短腳之戀 (14:53)

陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣等主演的劇集《羅密歐與祝英台》，昨晚（27日）一集講述看似針對羅密歐（周嘉洛飾）及茱麗葉（游嘉欣飾）的「黑面神」Molly（鄺潔楹飾），欲舉報偷渡到海北市的茱麗葉，茱麗葉講數時踢爆Molly性格尖銳主因是欠缺勇氣追尋真愛。與密歐二哥密田（徐文浩飾）青梅竹馬的Molly，原來雙方一早已暗戀對方，但鑑於Molly小時候是肥妹仔，Molly的自卑加上密田愛面子，兩人即使兩情相悅亦未能走在一起。經茱麗葉點醒後，Molly主動向密田說出心底話，密田以「無論你肥定瘦，我都咁鍾意你」甜爆回應，兩人終於做成情侶，譜出「長短腳之戀」。

鄺潔楹在劇中以高髻馬尾形象示人，她覺得這個髮型令她易代入女強人角色︰「團隊想造型上畀人感覺Cool啲，所以Set咗長馬尾、唔畀啲頭髮放落嚟。我覺得梳咗呢個髮型後多咗份堅強感，配合到角色嘅女強人Feel。呢個角色同我有好大反差，所以拍攝時要提住自己唔好咁多笑容。」談到角色造型多變又嬌艷，鄺潔楹笑言︰「啲衫係有啲性感，成日著魚網絲襪，我都有問點解個角色咁硬朗會咁著？後來明白係想展現角色型格、自信一面，之後都會有啲露腰同貼身設計嘅衫，全部都好型，希望大家鍾意。我喺之後播出嘅集數中會有非常情緒化嘅演出，期待觀眾見到不一樣嘅鄺潔楹。」

而祝英喬/英台得悉萬事通（陳豪飾）真身是梁山伯後，多次借意親近及試探，並對山伯與社工謝姑娘（黃碧蓮飾）過從甚密打翻醋罈。對於英喬的古怪行為，山伯竟有心動感覺，惹來性取向疑雲，更一度以為英喬喜歡的是謝姑娘。英喬/英台最終憑與山伯定情信物陀表，認定山伯未忘情，並在山伯醉倒時偷吻對方。

（即時娛樂）