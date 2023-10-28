東京電影節｜藍正龍轉當導演 認任性只拍鍾愛題材 (15:10)

藍正龍表示雖然鬼片較受觀衆歡迎，但他任性，只會拍自己鍾愛的題材，譬如《成功補習班》（右圖）。（蘇珮欣攝/劇照）

《鬥魚》台灣男星藍正龍演而優則導，繼2019年交出處男導演作《傻傻愛你，傻傻愛我》後，新片《成功補習班》今年9月在台灣上映，並在香港亞洲電影節放映3場，又入選第36屆東京國際電影節「世界焦點」單元。藍正龍近日赴日與影迷見面，並接受本報訪問。

《成功補習班》講述補習班老師小志除了教書，還鼓勵學生義無反顧向喜歡對象說愛你。3名學生因班花展開愛情和性向探索，身為同志的小志老師抵抗外界壓力，引導這群懵懂少年面對尋找自我的人生課堂。《成》片由新生代演員詹懷雲、邱以太、巫建和、林奕嵐、侯彥西主演。

藍正龍再次執導電影，更清楚製作流程；他稱為電影找資金、投資者最費時，其間會很迷茫，怕找不到資金，但也學到很多。他又提到近年影視串流平台興起，愈來愈少觀眾入戲院，「連我自己一年也入不到戲院5次，因為工作很忙，工作與家庭佔據大部分時間，享受娛樂的時間不多」。

藍正龍表示要吸引觀眾入場，也是一門學問，比喻說在台灣，一部電影若能達到30萬入場人次，就意味有口碑，票房會馬上倍數增長；但大部分電影在台灣只有15萬至20萬入場人次。他直言台灣觀眾「對30萬入場人次這個數字很敏感」，所以導演選題材時，要考慮到票房，「鬼片通常比較好票房，但我不想拍鬼片」，他自言很任性，只想拍自己喜歡的故事。

（即時娛樂）