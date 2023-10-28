賈樟柯讚呂爵安毛舜筠《過時‧過節》 參與內地影展反應好 (15:01)

內地導演賈樟柯表示3年疫情切斷了他與香港的連結，他已4年沒踏足香港，因此對香港近年的本土電影不太了解，今年一定要找時間來香港。（蘇珮欣攝）

內地導演賈樟柯近日參加第36屆東京國際電影節，昨晚出席已故日本著名導演小津安二郎誕生120周年紀念活動，推介小津安二郎的黑白片作品《晚春》。賈樟柯稱讚小津安二郎是能向前、向後看的偉大導演，他提到小津安二郎講述一家四口買第一部電視機的作品《早安》時，回憶年輕時也有相似經歷。「我7、8歲時常到學校、公安局看電視，直到家裏有能力買電視機為止。我年輕時很愛看電視，最愛看排球賽，也看很多香港、日本的電視劇，如香港的《大俠霍元甲》及《上海灘》等。」

賈樟柯跟香港電影關係十分密切，惟3年疫情切斷了他與香港的連結。他直言已4年沒踏足香港，因此對香港近年的本土電影不太了解。談到他創辦的平遙國際電影節少香港電影參加，賈樟柯說︰「因為兩者沒有聯繫渠道，根本無法邀請港片參與。《過時‧過節》今年初參加第6屆平遙影展，口碑很好，還獲得最受歡迎影片獎。應該推動兩岸三地的電影活動，雖然可能有文化差異或分歧，但交流是可以的。」

對於台灣導演侯孝賢患腦退化症被迫退休，賈樟柯感到婉惜︰「他的病不是一時三刻，有關心他的身體狀况。作為影迷感到很婉惜，他的年紀在導演界還算年輕，有很多導演拍到80、90歲，他應該還在高峰。他是一個很有生命力、活力的人，現在不得不退休，但祝福他保重身體，享受晚年。」

談到內地電影市場龐大，今年暑假票房超過206億元人民幣（約220億港元）。賈樟柯被問到如何看待內地電影的商業與藝術價值時，指成功的電影因素很多，如題材跟大眾的情緒相關，他指最近在內地大收、講述電話騙案的《孤注一擲》就是好例子，該片題材引起觀眾共鳴，票房才會好。

（即時娛樂）