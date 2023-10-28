臥底旅行團3.0｜李尚正妹頭潛入零團費睇樓團 酒店房分唔勻爆衝突 (17:30)

HOY TV節目《臥底旅行團3.0》明晚（29日）播出第3集，李尚正（阿正）與盧頌恩（妹頭）化身臥底，潛入聲稱含酒店晚餐、4A溫泉及露營燒烤等環節的珠海零團費睇樓團。他們乘坐旅行團巴士由尖沙嘴直達港珠澳口岸城，一落車已有8個樓盤經紀在等候接待。阿正看到對方如此情形，自嘲像待宰肥羊一樣。

旅行團第一站來到離口岸10分鐘車程的酒店式住宅樓盤，面積非常細，團友們都沒有興趣。不過，阿正做戲做全套，與落力推銷的經紀傾得十分起勁，詢問樓盤面積、按揭等資料，一句「要求樓價減一半」即令對方離開。旅行團在短短半日內參觀了3個樓盤，阿正一路上與經紀們聊過不停，又主動跟已入伙美女「未來鄰居」談屋苑環境。

晚飯後，阿正、妹頭抵達入住的酒店，他們指旅行團安排的4星酒店房質素不錯。不過，妹頭發現部分團友在酒店另一邊鼓譟，鬧旅行團主辦方「安排晒你哋住好嘅，我哋就住垃圾！你冇咁多房就唔好接我哋啦，當我哋係乜嘢呀」。原來當時為內地長假期，酒店沒足夠房間給整個旅行團，部分團友要入住附近的平價民宿。團友向阿正、妹頭呻該平價民宿「好污糟」，沒車輛安排，要一班團友行幾公里轉場。

阿正、妹頭決定出手主持公道，決定與攝製隊共6個人只住一間房，讓出房間予上了年紀的團友過夜，再加上其中一位樓盤經紀亦讓出房間，成功解決所有人的住宿問題。

（即時娛樂）