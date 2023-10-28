黃祥興拒以相同條件再簽3年 爆堅決離開無綫真相 (18:46)

現年45歲的黃祥興今年8月宣布離開效力18年的無綫，他近日接受商台《星光背後》專訪時，回憶5年前跟無綫轉簽部頭約後外闖，在外面獲得不少工作機會，後來拍完電影《葉問外傳：張天志》後被游說回巢，加上疫情爆發才再簽無綫經理人約。祥興說︰「係公司主動叫我返去，感覺被人睇重至會叫我返去。不過，呢3年好平淡，無咩特別嘢發生，加上我第3個仔又出世，個包袱愈來愈重。完約前一個月，公司叫我同樣條件簽多3年，但聽到呢個條件，心諗唔係3年又3年？3年後我48歲，真係老喇，不如趁依家45歲出去博﹗」

祥興5歲時跟父母移民巴黎，在法國生活了18年。他在潮州家庭成長，是個有傳統潮州人思想的怕醜仔，成長期間都是外國女生主動追求。祥興說︰「法國人浪漫早熟，我10幾歲已有性經驗，返香港認識到太太前，有過近20段感情。我細個已鍾意打扮，加上讀嘅中學少亞洲人，啲女仔會透過朋友話鍾意我，問可唔可以一齊放學，多數係女仔做主動。」

他自言不愛嘈吵及夜蒲的地方，沒機會識女仔，入行後只跟一個圈中人拍過拖，後來在高鈞賢介紹下認識了現在的太太Peggy。祥興說︰「有一次收工，高鈞賢叫我去個朋友生日Party，點知去到原來係一間Club，我唔鍾意跳舞就坐埋一邊。佢（Peggy）又係一個人坐埋一邊，我問點解唔跳舞，佢都係話唔鍾意跳舞，就對佢加分。我哋再傾偈，發現佢加拿大返嚟又識講法文，感覺好啱傾。」

祥興坦言對太太Peggy一見鍾情，遂第一次主動追女仔。他說︰「我要求朋友做媒人，打聽佢嘅動向同約佢。平時啲女仔會對我有反應，但Peggy好難追，最初會拒絕，咁我唯有更主動。」兩人拍拖近兩年，在法國註冊結婚。祥興稱與Peggy成熟的思想最合拍，認為對方很適合做母親，因此很快就生了3個小朋友。他說︰「潮州人鍾意熱鬧家庭，想家庭圓滿就計劃生兩個，細仔Damain係個意外。」

成為自由身藝人後，祥興稱現在比選港男更弗，歡迎各大經理人及電影公司找他合作，自己亦有代理法國紅酒及凍肉的生意，不怕面對不穩定挑戰。

（即時娛樂）