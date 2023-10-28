東京電影節｜前作票房仆直 蕭雅全檢討後拍《老狐狸》 (19:20)

《第36個故事》蕭雅全執導新片《老狐狸》，在36屆東京國際電影節「世界焦點」單元放映，《消失的情人節》劉冠廷、《超感應學園》劉奕兒和童星白潤音主演，《逆轉管弦樂團》日本女星門脇麥亦有份參演。早前金馬獎公布提名名單，《老》片角逐最佳導演、男女配角、原創電影音樂等7獎。

《老狐狸》描述1989年台灣股市暴漲、物價翻倍，小男孩廖界和父親廖泰來面對殘酷現實，遇到聰明狡猾的「老狐狸」，從此命運截然不同。蕭雅全與日前因病退休的名導侯孝賢相識多年，關係如師徒，侯導更擔任《老狐狸》監製，給予許多建議。蕭雅全在東京接受本報訪問，稱《老狐狸》創作靈感源自兩名分別22及19歲的子女，希望透過此片，用父親角度描述世界真實情况，帶出同理心這主題，「女兒18歲時，我跟她說自己扮了18年好人，現在會在她面前講粗口，讓她知道世界並不完美」。

蕭雅全透露片中主角是童星白潤音，尋找他的過程如像坐過山車，「白潤音是知名童星，早就屬意他演，寫好劇本後，突然聽說他暫時息影，專心學業，所以只好找別人頂替，但一直找不到合適演員；很絕望時跟白潤音方面聯絡，其父一口答應，才知道白父在等我們，他跟我一樣是拍廣告的，一直想合作」。蕭導大讚白潤音是「神童」，既成熟又純真，年紀小小已深入了解劇本，所以拍攝過程很放心且順利。

蕭雅全表示創作《老狐狸》時，內心非常掙扎，因前作《范保德》票房仆直，被評故事繁多，觀眾看不懂。為改善這問題，他今次下了不少工夫，「很辛苦寫劇本，改變敘事方式，將主題更friendly地表達出來」。他坦言在意觀眾對《老》片的反應，試映前兩個月極之緊張，但試映後反應不錯，才放下心頭大石。《老》片日前在日本放映，蕭導見觀眾很安靜，不哭不笑，擔心是否看不懂？原來是日本人習慣，得悉有正面評價他才安心。

談到影視串流平台對台灣電影票房的影響，蕭雅全指疫情下票房當然差，稱台灣電影票房向來兩極化，每段時間都有一部戲大賣，其餘則很差。他對新片也有票房壓力，希望能賺錢，若輸了也無所謂，坦言已看開。

（即時娛樂）