勁爆2023｜炎明熹升呢爭女歌手獎 ERROR保錡主動邀合照 (20:05)

《新城勁爆頒獎禮2023》將於12月30日假灣仔會展舉行，電台今日舉行記者會，出席歌手有許廷鏗、炎明熹（Gigi）、李幸倪、馮允謙、陳柏宇、泳兒及ERROR成員保錡等，人氣男團MIRROR沒有成員現身，華納唱片旗下歌手亦全數因工作缺席。

入行兩年的炎明熹有份角逐女歌手獎，她表示會順其自然，稱這4個字是其人生宗旨，很配合其個性。當日在《聲夢傳奇》中的導師李幸倪、泳兒變成今日的競爭對手，炎明熹睜大眼睛說︰「感覺很特別，順其自然吧﹗良性競爭是好事，不要弄得頭破血流。」對於李幸倪稱如有3票就會投給她、自己及泳兒，炎明熹答︰「多謝﹗如我有1票，會將票撕開投給每位歌手，但這樣就要考我數學，因為我有太多朋友。」跟兩位導師一同角逐女歌手獎，炎明熹不覺得是升級表現，直言壓力因此而增加。她坦言至今未找到減壓方法，最近連睡眠質素也受影響， 喝了3次安神湯才好一點。

炎明熹希望將來有能力養寵物，陪伴自己減壓。被問到可想找個男朋友傾心事時，她說︰「跟同學分享已有這效果。」談到被After Class的3位隊友姚焯菲、鍾柔美和詹天文分別出歌夾擊，炎明熹稱沒此想法︰「我們都是朝着好的方向進發。雖然未有新團歌的消息，我相信一定會有。」

泳兒談到炎明熹加入爭女歌手獎時說︰「歌手出道1年後便不是新人。如Gigi有好成績，我會戥她開心。我很欣賞她找到自己風格，為人謙卑，性格好。」李幸倪說︰「她很謙虛、有潛質、勤力、乖巧，很抵惜﹗」鄭欣宜因病仍在休假，令她們有更高得獎機會，泳兒稱樂壇有很多叻人，李幸倪則說沒特別想。馮允謙認為身體健康較重要︰「每個人都有壓力，很多事迫不來。希望她好好休息，準備好才復出。我最近也不敢打擾她，只透過公司關心她，希望讓她有空間。」

保錡在記者會上主動邀炎明熹合照，讚她是新一代超班女歌手。保錡說︰「剛才我坐Gigi隔籬，我有表示有看她的節目及聽她的歌。（想合作？）不敢想，我的音樂知識只有半桶水。我們在同一學校學唱歌，知道她唱歌和台風無敵勁，有大將之風。我也有點讚鍾柔美及詹天文的歌曲，但點讚最多的女歌手是陳蕾。（女歌手獎投票給陳蕾？）不方便說。如我有10票，會投給各人。」

（即時娛樂）