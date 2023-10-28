張天賦《夜校》上畫冇票房壓力 被爆拍吃麵戲欠經驗 食足3碗頂唔順 (20:36)

張天賦（MC）、凌文龍、葛民輝、郭奕芯、李靜儀（Heidi）等，今日出席電影《夜校》首映禮及謝票活動，MC獲大批粉絲現身支持，企滿商場兩層樓。首次拍電影的MC稱不緊張票房︰「最難是拍戲那關，但都已成過去，我自覺已盡力就沒問題。拍笑片最緊張及關鍵是觀眾反應，不知道大家會否覺得好笑。相信大家看完會覺得我跟凌文龍的火花不錯。我會入場看觀眾反應。」導演爆MC由於沒經驗，拍攝吃即食麵的場面時大啖食，結果拍到吃第3碗時已支持不住要一條條吃，還問幾時才吃完。

近期上映的港產片票房一般，凌文龍認為除了演員表現，成績還要配合天時、地利、人和，希望電影可在台灣及世界各地上映；MC稱不熟識電影，自己已盡力，希望觀眾支持。他表示公司會安排謝票活動，會否開直播宣傳就視乎工作情况，因近日拍新戲比較忙。郭奕芯被指樣貌有變時強調是減肥、做運動及吃得健康所致。她否認和男友分手，稱只是想將感情低調，希望外界關注其工作。Heidi被指跟韓國女團Blackpink成員Jisoo「撞樣」時說︰「誰那麼大整蠱？將我跟韓星對比，我擔心Jisoo粉絲不滿，我會被攻擊。我很喜歡Jisoo，不覺得我們似樣，她太完美。」葛民輝在戲中飾演屍體，他笑言可以問鼎影帝。

（即時娛樂）