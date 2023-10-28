TVB節目巡禮｜Rain任《亞洲超星團》總製作人 王祖藍扮「淋作」 (22:25)

無綫昨日舉行《無綫節目巡禮2024》，踏入56周年台慶，翡翠台及J2合共推介《福祿壽訓練學院》、《2024國際中華小姐競選》、《芷珊約您》、《早啲知 早啲醫》、《金牌媒人B.O.B.》、《亞洲超星團》、《紅白聲級戰》、《超級毛特兒大賽2》、《膽粗粗‧Here We Go 2》、《世伯唔知我去西伯利亞》、《Home即是識》、《La La Girls 選拔賽》、《怪宿宿》、《動物森友島》等節目。

李思捷、阮兆祥、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，節目賣點除是3子闊別6年再度合體亮相無綫孭飛綜藝節目外，亦是香港首個扮嘢真人Show！3子將親身落場宣揚「扮嘢」文化，培育有強烈表演慾新世代藝人；節目更會衝出香港、全球公開招募別具扮嘢天份及潛質學員，通過重重測試選出新一代「扮嘢之王」！宣傳片以《中年好聲音》作舞台，祖藍、思捷及祥仔分別扮演「淋作」、「蔡燶華」及「肥蝦」，無論髮型、眼神及神態均甚似原裝人物，當中扮演「淋作」的祖藍一頭亂髮，再加「我嘅律師團隊未嚟之前，我係唔會回應你任何嘢嘅」，惡搞味濃！宣傳片還加插首輪海選片段，雖然參選者全部「經過特別處理」，但從片段中隱約見到有人扮演《功夫》中的「包租婆」元秋、《食神》中的薛家燕，及經典鬼片人物貞子等。

全新選秀節目《亞洲超星團》為打造一隊男子組合，分別從內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等選出65位超星練習生進行蛻變及改造。導師陣容甚有份量，節目召集人曾志偉邀得「韓流天王」Rain（鄭智薰）擔任超星總製作人外，還邀請蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫（C君、陸永）擔任導師。宣傳片中除一眾練習生施展渾身解數爭取男團席位，Rain在評審期間亦真情流露，遇到超強團隊，Rain開心大叫：「我的心差一點被勾走」、「終於來了一個天才」；但遇到有人不認真時，Rain一臉嚴肅謂：「這個舞台不是開玩笑的！」因參與節目受關注的丁子朗，有閃現宣傳片，更是特寫鏡頭。

黎芷珊繼《最佳男主角》、《最佳女主角》及《單對單》等訪談節目後，這次繼續玩訪談但不忘搞新意思，推出《芷珊約您》，先後約定5個單位，貼身直擊各個單位世界巡迴演唱會之餘，並寓工作於娛樂與各嘉賓暢談人生，包括張敬軒（紐約）、楊千嬅（上海）、王嘉爾（澳門）及溫拿（澳門及馬來西亞）等。林盛斌（Bob）亦推出新戀愛配對真人Show《金牌媒人B.O.B.》，發揮「月老本色」，為單身女士們物色獨一無二的Best Of The Best真命天子。

（即時娛樂）