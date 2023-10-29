保錡稱有眼不識泰山 化身追星族跟炎明熹合照 惹網民熱議 (12:38)

ERROR成員吳保錡昨天（28日）出席《新城勁爆頒獎禮2023》，並跟「聲夢」出身的炎明熹（Gigi）合照，保錡讚Gigi是新一代超班女歌手。

事後保錡更將和Gigi合照放在社交平台，並留言：「追星小保錡上線，唱歌超級超級好聽的，常常YouTube上重播重播再重播，今（昨）日勁開心可以合照。」網民對於這張合照反應不一，有網民摷出前年保錡受訪時，被問到有沒有留意當年無綫《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）的演出時，當時保錡反問：「邊個嚟㗎？」並謂只認識Gigi姐（黃淑儀）。保錡也留言回應網民：「我記得。之前真係有眼不識泰山，有一日YouTube推薦咗比我，就有聽佢唱歌，所以我之前真係冇留意sorry sorry﹗」

有網民則寫道：「準備過檔大台？係就好喇，error入面最唔like就係你，唔好拖累三位兄弟。」保錡也留言回覆：「感謝您憎我咁耐都留意我。」有網民也寫道：「呢個po可以反映到有幾多個人係鐘意立場，多過鐘意偶像本人。」﹑「兩台唔係對立，有人覺得榴槤香，有人覺得臭。我鐘（鍾）意poki因為花姐error遊見到佢博盡，以前我都unfollow過poki，後來再follow番佢，因為佢片石仔而鐘（鍾）意番佢，我唔會因為一個post unfollow，佢鐘（鍾）意邊個佢有選擇，唔鐘（鍾）意好多人用unfollow綁架藝人行為，其實unfollow㩒粒制2秒ig會幫你，你有你自由，但我唔會隨便unfollow》。」

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（即時娛樂）