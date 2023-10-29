被指《羅祝》戲分少過馬海倫 江美儀：拍嗰時未係視后 (13:36)

江美儀雖貴為視后，但被指在《羅密歐與祝英台》的戲分比馬海倫更少。（林祖傑攝/劇照）

譚俊彥﹑江嘉敏和江美儀等，今晨（29日）分別到大埔及荃灣，參加慈善越野馬拉松。江美儀與跑友報名參加12公里賽事，亦負責起步鳴笛，她表示之前與跑友到日本長野參賽，回港也一直有跑，問可有和周潤發一齊跑？她說：「發哥正練習跑半馬，我哋暫時唔打搞佢，先各自各跑。」

江美儀早前因到順德參演電影《水餃皇后》，而缺席無綫劇《羅密歐與祝英台》宣傳活動，因疫情已3年多沒拍過電影，她大呼好玩過足戲癮。

江美儀雖貴為視后，但被指在《羅密歐與祝英台》的戲分比馬海倫更少，她說：「拍嗰時仍未係視后，我嘅戲分未出晒，會跟住嚟去到尾，大家繼續睇落去，就知道貨真價實，希望我幫到手啦！」

自奪視后仍未有新劇拍，她表示正等公司安排，問可心急拍劇？她說：「冇所謂，有我咪拍囉！我一向都鍾意開工，就先拍電影、綜藝節目及親自監製網上頻道佛教短片。」

另外，譚俊彥最近忙在深圳拍攝新劇《企業強人》，避免影響拍攝決定不落場跑，只負責起步鳴笛，隨後便再返深圳，他說：「不過都多謝呢個活動，畀我有機會見下仔女，其實我隔2、3個星期，就會返嚟一次，阿女比較唔捨得我，每次我走，佢都會喊，但都冇辦法，之前我同陳豪的子女，都曾分別到深圳探班，我和陳豪就互頂拍住先，其實湊仔攰過拍劇。」

他表示拍攝尚算順利，但未收到消息該劇要全部在內地拍攝，他暫時收到消息，是之後會回港繼續拍攝，他說：「冇話特別介意去邊度拍，我最介意係同乜嘢人拍，如果都係公司嘅人，去邊都冇所謂。」

無綫屢傳有人事變動，譚俊彥只說：「學費好貴，𠵱家只專注演員工作，其他嘢都唔到我諗，只可以講我一路都有劇拍，劇組其他同事都拍得好開心，呢樣係最緊要。」

（即時娛樂）