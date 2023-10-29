思家大戰｜羅毓儀使出可愛三式攻陷思捷 周嘉洛化身Chok爆長氣王 (14:30)

雖是Aimee首度上《思家大戰》，但古靈精怪兼表情多多之餘，轉數之快更不輸主持思捷，成為氣氛王No.1。（大會提供）

曾於《荃加福祿壽探案》中合作的思捷及Aimee，甫見面即以「Bro」相稱。（大會提供）

由李思捷主持的《思家大戰》第三季，為配合11月台慶月，由上集開始已廣邀台慶劇及台慶綜藝節目的主要演員、主持及嘉賓參與錄影，今晚（29日）播出一集，請來台慶劇《羅密歐與祝英台》（《羅祝》）演員齊齊玩，分別有陳茵媺（Aimee）率領的「祝英台」隊，成員有「祝老太」馬海倫、「老闆娘」蔣祖曼、「祝小妹」古佩玲及「麗花」羅毓儀（Yuki）；對戰周嘉洛率領的「羅密歐」隊，成員有「密林」吳子冲、「密田」徐文浩、「密峰」邵展鵬及「Molly」鄺潔楹。

曾於《荃加福祿壽探案》中合作的思捷及Aimee，甫見面即以「Bro」相稱，思捷說：「我成日叫佢Bro，十幾年前我哋拍劇...」Aimee隨即撒嬌：「唔好講十幾年前喇。」予人感覺嬌滴滴的Aimee，雖是首度上《思家大戰》，但古靈精怪兼表情多多之餘，轉數之快更不輸主持思捷，成為氣氛王No.1。

問到「一對好恩愛嘅夫妻，每一日至少一齊做一次嘅嘢」問題時，Aimee即搶答「惜惜」，當思捷質疑：「一日一次喎！」Aimee爽快回答：「至少吖嘛！」思捷打蛇隨棍上：「咁你同阿Mo（陳豪）一日咀幾次？」Aimee聞言大賣關子：「唔話畀你聽！」

Yuki回答同一條問題時，經歷多重內心掙扎後害羞吐出「兩字」答案，惹來全場嘩然，思捷借勢追問Aimee：「你同阿Mo係咪都一年做足365次？」豈料Aimee理直氣壯回應：「At least」，全場再度陷入盛典氛圍。

氣氛王No.2及No.3則分別為Yuki及嘉洛，鑑於「兩字」答案太惹關注，Yuki打後回答每條問題時都「尷尬滿滿」，不時做出小動作，更一度笑至拍枱。Yuki的「撒嬌害羞可愛三循環」，令思捷亦不懂如何招架，每次走到Yuki面前均「未開口，先焗蟹」，現場氣氣相當歡愉。

貴為本集「補中王」的嘉洛，在《羅祝》中飾演「愛情狂」的他、每次回答問題一定Chok到盡之餘，更喜歡將答案簡單複雜化；當回答另一半講大話小動作時，嘉洛便長篇大論謂：「我個人認為嗰啲講大話嘅人，一定會係過分理直氣壯，字字鏗鏘，落地有聲嗰啲？話自己大聲唔代表佢冇禮貌嗰啲？」聽到耐性告急的思捷即以「即係大聲呀？」一句KO嘉洛，場面爆笑。

今集另一搞笑位，是當馬海倫上台搶答問題時，思捷望一望她的手後抵死地說了一句：「呢一粒（石）成層樓架喇喎！」引來全場起哄。

（即時娛樂）