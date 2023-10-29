Dear Jane再有叱咤冠軍歌 重奪組合金獎呼聲高 Lolly Talk有望摘銀 (17:05)

樂隊RubberBand今年暫時有3首叱咤歌，其中《戀人日常（的直線抽擊）》及《不如散步》已是冠軍歌。（資料圖片）

Dear Jane憑《浮床》奪得叱咤冠軍歌，為他們重奪組合金獎添勝算。（Ig圖片/資料圖片/網上圖片）

「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於明年1月1日舉行，昨天（28日）公布第43周903專業推介，由樂隊Dear Jane憑《浮床》奪得，亦是Dear Jane繼《時間管理大師》以及和盧瀚霆《MONEY》合唱版後，今年第3首叱咤冠軍歌，再加上亞軍歌《懷舊金曲之夜》，Dear Jane重奪叱咤樂壇組合金獎呼聲甚高。

至於女團Lolly Talk年初膺叱咤樂壇生力軍組合銀獎後，今年冒起速度甚快，先後有《七姊妹星團》及《一把火》兩首叱咤冠軍歌，而《四方帽之約》最高也去到第5位，另一首歌曲《二人限定故事》昨天亦新上榜，目前Lolly Talk擁4首叱咤上榜歌，有望首奪叱咤組合三甲。

另一樂隊RubberBand今年暫時有3首叱咤歌，包括《戀人日常（的直線抽擊）》及《不如散步》已是冠軍歌﹑《宇由大王》最高第12位，而另一首《Be Right Back》未知會否派台。

MIRROR今年派了兩首粵語團歌《Sheesh》及《Catch a Vibe》及一首英文團歌《RUMOURS》，不過《Sheesh》成績稍遜﹑而《Catch a Vibe》昨天才上榜，要看這首歌後勁；女團COLLAR今年派了《The Bright Side》﹑《idc》及《Speak Love》，雖然3首都打入前5名，但今年仍未有冠軍團歌，較為輸蝕。

（即時娛樂）