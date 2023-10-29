車淑梅結婚40周年辦慈善午宴 兼為丈夫張文新慶祝70大壽 (19:12)

前助理廣播處長張文新與太太車淑梅昨天（28日）舉行慈善午宴慶祝結婚40周年，兼為今天70大壽的張文新慶生，獲鄭丹瑞、夏妙然、李志剛、安德尊、高永文醫生、區瑞強、張德蘭與丈夫楊偉誠、黃百鳴夫婦、蕭秀香（三姐）及一班電台好友等到賀。

車淑梅今日在社交平台分享午宴上的照片，留言︰「一直幻想丈夫70歲會是怎樣子，原來一樣活力和帥氣...... 記得40年前婚宴上我只講了一句︰『我不知道為什麼會嫁給張文新。』40年來我知道答案，他就是一個可靠可愛的好男人！昨天我們舉行了『40、70、100』的慈善慶祝午宴，紀念我們結婚40年、新哥今天70歲、二人入行超過100年！感謝10位善心好朋友率先將善款捐贈給兩個我們一向服務的慈善機構︰義務工作發展局『傑出義工會』支持不同的義務工作、『寰宇希望』幫助SEN的小朋友。非常感謝陳國基司長、麥美娟局長及高永文醫生在百忙中抽空出席支持，為我們頒發感謝狀，非常感激。（賀禮方面仍在計算中，將會捐助更多，多謝各位的支持！）昨天與很多不同界別的好友重逢，好開心！現場的來賓都是我們人生路上的重要人物，能夠遇上各位是我們的福氣...... 實在，心裡面依然有很多想邀請的嘉賓，可惜由於場地所限未能一一邀約，敬請原諒！期待，真的非常期待，我們在『50、80、120』的慶祝會上，繼續做善事、繼續享受親情友情的溫暖！衷心感謝！」

（即時娛樂）