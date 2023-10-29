陳茵媺露背「視後Look」搶鏡 游嘉欣自封宅女愛回家食飯 (19:19)

陳茵媺（Aimee）、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、鄺潔楹等今天（29日）出席劇集《羅密歐與祝英台》宣傳，他們響應萬聖節以不同造型玩遊戲，Aimee身穿型格露背高衩裙，問到「視後Look」是否寓意有信心膺視后？她笑言只是為應節扮小魔鬼：「獎項沒想太多，今次回來拍劇，想滿足觀眾和自己，若果有提名已開心，希望下次演不同角色，只要不做回自己就好。」

Aimee表示因忙於工作，萬聖節將會錄影《獎門人》，無暇陪子女裝扮耍樂，為了不讓小孩失望，可能請奶奶幫忙帶小孩，但未考慮帶子女到電視台觀賞錄影遊戲節目，她解釋：「有少少壓力，我怕兼顧不來媽媽和演員工作。（不想失媽媽威嚴？）他們覺得我是和藹可親的媽媽，好怕我變劇中好惡的角色。」

她笑指子女收看自己和陳豪（阿Mo）演出時，反應意想不到：「大仔見到我和阿Mo戲中跳舞，覺得有點傻傻哋，然後笑到碌地；女兒見到我和Mo拍親嘴戲就大叫，我們經常都在屋企親嘴，他們不會有反應。」

周嘉洛與游嘉欣分別化身王子和女超人，預告劇中兩人的感情線繼續激情，但屢遇波折。游嘉欣自認鏡頭外是宅女，沒有參與節慶習慣：「有同事問過我萬聖節去那裏玩，其實我愛回家食飯、瞓覺學養生。」周嘉洛自爆上周末應朋友之邀，以磨菇頭造型上街，添了幾分傻氣，非常好玩。

（即時娛樂）