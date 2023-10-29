香港人在北京｜總監製鍾澍佳爆製作費超支原因 (21:01)

陳展鵬、吳若希、洪永城、蔡潔、戴祖儀、吳業坤等主演的無綫劇集《香港人在北京》，收視和口碑雙贏，自播出以來獲不少觀眾喜愛。《香港人》的總監製鍾澍佳去年回歸無綫，《香港人》是其頭炮作品，將在北京生活10多年的所見所聞、朋友的經歷放入劇中，成為一段段的故事情節。《香港人》去年疫情下在內地取景拍攝，一眾演員及劇組當時需先在酒店隔離21日才可外出，豈料眾人隔離了10天，隔離措施突然取消，令鍾澍佳大失預算。

「原本計好晒數，要隔離21日至開工，點知隔離咗10日突然解封，成班演員即刻可以出晒嚟，食我嘅住我嘅，仲要安排活動畀佢哋，約埋一齊去玩密室逃脫﹗陳展鵬帶埋老婆（單文柔）同個女（陳諾瑤，小豬比），成家去旅行咁，差啲連工人姐姐都想帶埋嚟﹗小豬比由最初一句普通話都唔識，到走時講得一口流利﹗吳業坤報名學巴西柔術班、吳若希同戴祖儀就去學瑜伽，尤其是吳若希，話唔使湊仔真係好﹗個個好似度假咁，玩得好開心。佢哋就開心，我就真係Over Budget﹗」

不少觀眾也好奇為何安排吳若希擔任女主角，鍾澍佳透露箇中原因。「睇過佢喺劇集《旁觀者》演黐線變態角色，覺得佢演得好好。我之前對佢嘅認識只係歌曲《越難越愛》，返香港後從其他人口中知道佢係大笑姑婆，就覺得佢演喜劇一定得。我今次要搵個識唱歌又識演戲嘅人，我唔鍾意搵幕後代唱，佢同吳業坤正合我意﹗吳業坤喺現實中仍追尋緊歌唱夢，但又有啲停滯不前，同個角色好似。」

欲知專訪詳情，請留意明天（30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）