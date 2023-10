長壽處境劇《老友記》(Friends)靈魂人物之一、演Chandler Bing的馬修派利(Matthew Perry),美國時間周六(28日)被發現在其洛杉磯住所溺斃,終年54歲。噩耗傳出後,世界各地粉絲傷心難過,曾與他共事的攝製團隊留言悼念。

《老友記》的官方Instagram(Ig)與製作該劇的華納電視,一同發表聲明:「我們得知馬修派利離世,感到震驚和傷心,他對所有人來說,是真正的禮物。我們向他的家人親友、影迷獻上關懷。(We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans.)」

另外,正在賭城拉斯維加斯演出的英國樂壇天后Adele,決定停唱一晚,以紀念馬修,Adele接受傳媒訪問時說:「他說出對自己毒癮和清醒鬥爭的過程,是勇敢行為,我餘生也會記得他在《老友記》的演出。」

