監製鍾澍佳因情意結回巢 盼助港劇重現光彩 (21:45)

《香港人在北京》總監製鍾澍佳曾在內地發展多年，他坦言香港的拍攝環境比內地落後，要急起直追。（鍾偉茵攝）

無綫劇集《香港人在北京》總監製鍾澍佳19歲加入無綫，由助理編導升至監製，代表作品有劇集《難兄難弟》系列，及後離開舒適圈外闖，拍過不少電影，亦執導及監製過多部內地劇，直至去年回巢主理77工作室，負責無綫所有內地及海外合拍及訂製劇。除了《香港人在北京》，尚未推出的《新聞女王》亦是其的作品。

他坦言北京近10年變化很大，各方面也有很大進步，生活環境很好，相比之下，香港顯得落後。「內地取景比香港更容易，基本上冇咩拍唔到，警署、機場、大商場，只要從正常途徑申請，真係會借到畀你拍，所以我喺內地拍劇拍得好爽。雖然香港政府已好努力做好多協調，但地方細、人又多，拍攝器材有所限制，同內地真係差好遠。」

雖然如此，鍾澍佳還是對香港劇集有種情意結，加上恩師曾志偉，便決定放下內地的發展返無綫工作。「近幾年見到內地同台灣媒體講到港劇，都係以『懷舊』、『當年』、『依家唔得』呢啲字眼形容。我作為一個拍港劇出身、喺無綫學習、成長嘅人，真係不是味兒。港劇曾幾何時代表時尚、有品味、節奏快﹗點解會咁呢？2000年後就好似停滯不前，好想知點解會咁？我自問能否憑自己少少經驗，幫到依家嘅港劇。而且香港導演喺內地好難有喜劇拍，因為內地人唔識笑港式笑話，但我比較鍾意拍喜劇。返嚟就可以拍多啲喜劇，而且我覺得香港觀眾需要喜劇，要開心啲﹗」

鍾澍佳曾看不過眼某些港劇Hea拍、Hea做，他坦言每個機構都可能發生類似情况，這次回來就是希望能帶動氣氛，提升劇集質素。「依家內地喺技術同製作層面上唔會差過香港，甚至有過之而無不及，加上尺度大、夠膽拍，港劇某程度上好似停滯咗。資源愈少，自然少好多可以做嘅可能性，愈少可能性就會愈少資源，同內地相反，香港要追落後﹗我唔敢講自己可以做乜，只能夠分享經驗，畀機會新導演同新演員。其實我哋嘅演員層面需要更新，以舊演員帶出新演員，呢個先係正確方向，亦係我未來嘅計劃。」

欲知專訪詳情，請留意明天（30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）