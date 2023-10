周國賢(Endy)近日在西九文化區舉行《Endy Chow jaugwokyin The Curtain Call 2023》音樂會,每晚也有不同表演嘉賓,包括張敬軒﹑藍奕邦﹑陳慧敏﹑徐天佑和張繼聰等。

曾跟Endy在2005年合演舞台劇《梁祝下世傳奇》的何韻詩,也跟黃耀明結伴睇騷,在該舞台劇中演「祝英台/萊斯」阿詩在社交平台貼出合照,他跟「梁山伯/勞斯」Endy嘟嘴合照,「勞斯‧萊斯」再度合體,勾起不少網民回憶,阿詩寫道:「最抵錫。」

明哥亦在Ig貼出攬攬合照,他寫道:"Thank U for your music. Thank U for giving us a voice. ",阿詩也留言稱:「兩個我最愛的男人。」

