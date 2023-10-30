年少日記｜人母韋羅莎心痛小演員 何珀廉難忘喊戲 黃梓樂給觀眾Free hug (13:11)

韋羅莎表示從來沒有試過對住小朋友打罵，拍攝時不捨得又要鬧又要打仔。（大會提供）

由鄭中基﹑黃梓樂﹑韋羅莎等合演的電影《年少日記》，榮獲第60屆金馬獎5項提名，包括有「最佳劇情長片」、「最佳新導演」、「最佳原著劇本」、「最佳男配角」和「最佳剪輯」，電影將於11月16日在港上映。電影中韋羅莎與兩小演員多場對手戲，令剛為人母的她感受甚深，而小演員的演技亦令不少觀眾看完優先場後擊節讚賞！

戲中飾演Ronald太太、兩位小兄弟的媽媽一角由舞台劇著名演員韋羅莎演出，已為人母的她，對住兩位小演員亦存在多一份母愛，但這母愛既有親切感又陌生：「這個故事好殘酷，在這個家中是沒有愛的存在。巧合地在接到這角色時，我本身已成為一位母親，因此在戲中我這母親的角色令我好心痛，因為我從來沒有試過對著小朋友打罵，拍攝時不捨得又要鬧又要打仔。」

電影中兩名小兄弟分別由小演員黃梓樂及何珀廉出演，戲中小演員戲分，令很多觀眾印象深刻，因為小演員相當「好戲」！兩位小演員分別有多場喊戲，對何珀廉而言最大挑戰的戲分也是關於喊戲：「角色上我是比較冷酷小朋友，跟我本身性格相反，想喊時又可以大喊出來，想表現出好傷心，但表情又不可以太明顯，其中一場戲需要我Roll機即刻喊，對於我來說是很難忘。」

近日團隊四出為優先場謝票，導演卓亦謙和盧鎮業（小野）每場都於映後回應觀眾問題，不少觀眾被戲中感動到流淚，完場後眾人與觀眾合照，小演員黃梓樂見很多觀眾被電影感動，更搞笑地主動給觀眾「free hug」，逗得很多觀眾看完後，雙眼仍泡著眼淚但卻掩不住笑意。

《年少日記》過去幾天在東京國際電影節的「亞洲電影巡迴放映」單元中放映，導演和小野特意飛到現場，與當地日本觀眾交流，更得到日本影迷索取簽名和合照，讓兩位都非常感恩和感謝觀眾對電影的喜愛。

（即時娛樂）