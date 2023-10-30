馬浚偉11月演唱會 舞台設計及完整歌單率先曝光 (13:59)

歌單方面，都是觀眾耳熟能詳的經典金曲，亦配合演唱會主題，讓觀眾感受四季轉變。（大會提供）

馬浚偉的「《幸福‧春夏秋冬》Ma's Ter Mic 演唱會2023」於11月10至12日、17至19日於新蒲崗「東華三院東蒲胡李名靜體育館」合共演出6場。

今次的演出有別傳統演唱會，是近距離沉浸式、融合藝術作品與演唱會的演出，無論在視覺、聽覺效果上，都花盡心思，馬浚偉希望每位觀眾欣賞完這個作品，帶著幸福回家。

距離演出僅餘10天，舞台設計及歌單率先曝光！舞台設計充滿心思，簡約藝術風，加上不同配置，呈現出立體感，再配以溫和色調，令觀眾完全放鬆。

舞台中央的一棵樹，陪伴馬浚偉在演出中經歷四季轉變。舞台後有巨型屏幕，演唱每首歌曲的同時，屏幕上也呈現不同藝術作品，背後都有着陪伴大家成長的香港故事，如：飛機飛越九龍城及舊香港的畫、色彩絢麗的七彩LED霓紅光管、富中國特色書法及畫作等。

馬浚偉說：「舞台仲有一個特點，除了美觀，亦會依傳統劇場的標準搭建，台面是斜向觀眾的。在台上工作或走路也會有一定困難及危險性，但出來效果很好。」原本場館是可設置1000座位，為求讓每位觀眾都舒適及清楚欣賞演出，也不計較成本將座位縮減至500個，並重新將座位擺放，盡可能讓大部分座位面向舞台正面位置，在最佳角度欣賞演出。

歌單方面，都是觀眾耳熟能詳跨時代經典金曲，亦配合演唱會主題，讓觀眾感受四季轉變，包括張國榮的《春夏秋冬》、齊秦的《大約在冬季》、陳慧嫻的《秋色》、葉蒨文的《秋來秋去》、羅文的《紅棉》，以及新一代歌手張天賦、洪嘉豪的《聖誕很忙》等。

（即時娛樂）