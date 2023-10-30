浪漫台灣48小時｜施焯日約會「台版姜麗文」 獲贈公主抱 (14:09)

等待期間行仔表現忐忑，當妤妤出現一刻，他露出極驚訝的表情，他被妤妤的性感上衣嚇一跳。（大會提供）

J2節目《浪漫台灣48小時》，由施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）代表香港男生，在台灣體驗與當地女生約會。

本周繼「重機女神」江江跟啦啦隊隊員賴可之後，兩位港男Arthur和行仔，再跟另一對台灣女生約會。明晚（31日）行仔約會對象是「普渡女神」妤妤，他們相約在台南一間木造日式建築咖啡廳見面。等待期間行仔表現忐忑，當妤妤出現一刻，他露出驚訝表情，毫不掩飾被妤妤性感上衣嚇一跳。

行仔繼上趟跟江江共浴後，再跟妤妤約會自然受寵若驚，他受訪時尷尬表示︰「估唔到台灣女仔衣著咁開放，咁性感。我個人比較驚大（胸），好大壓迫，最好唔係太大，亦唔係太細，唔知道導演係對我好，定係想見到我尷尬嘅反應，專係安排啲性感女嘉賓畀我。」

妤妤本身從事品牌行銷工作，同時經營自家社群媒體，走吃貨網紅路線。本周行程2人都以吃貨、打卡為主，行仔笑言不枉此行，除了試到台南美食，還從妤妤身上學曉經營網頁秘訣，增加自己網頁流量。

另一邊廂的Arthur今次約會對象，是貌似秦沛囡囡姜麗文的健身教練Karen，2人首次見面地方，位於宜蘭的三星蔥體驗農場，Karen對Arthur的印象似乎不錯，她說︰「在餵小動物的時候，因為我的頭髮比較長，然後他有幫我把頭髮往後撥，覺得很貼心。」Arthur的紳士風度，在往後參觀一個射擊博物館時獲得回報。

玩遊戲時Arthur取笑Karen力氣不夠大，Karen即場自揭教練身分，還輕鬆將Arthur抱起連轉數圈。Arthur受訪時笑言︰「我終於明白女仔點解咁鍾意公主抱喇，原來嗰種感覺好開心，睇落搵個健身教練做女朋友都幾好。抱起嗰剎那，諗起細個畀媽咪抱。」2人參觀懷舊餐廳時，Arthur為Karen找到心儀香煙糖，成功加分兼拖手，繼續發揮「女殺手」本色。

（即時娛樂）