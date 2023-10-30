《老友記》馬修派利離世 陳詠燊難過：喜劇背後就是壓力 (14:38)

長壽處境劇《老友記》（Friends）靈魂人物之一、演Chandler Bing的馬修派利（Matthew Perry），美國時間周六（28日）被發現在其洛杉磯住所溺斃，終年54歲，馬修的死訊震驚荷李活。

導演陳詠燊對馬修離世感到相當難過，他在社交平台貼出劇中Joey的手擁抱馬修作為悼念，並撰長文表達對馬修離世感受：「是，真的很難過，很難過。」

陳詠燊表示Matthew Perry所演的Chandler Bing，除了是他在喜劇創作上，其中一個很重要的啟蒙外，還要是他曾經臨摹過的戲劇角色中，最有共鳴的一個。

他寫道：「我的私人社交媒體上，用的都是Chandler Bing的照片。Chandler Bing是一個經常會講笑話逗人歡笑，但其實內心嚴重缺乏安全感，長期感到不安的人。内心不安為何還會說笑話？因為出於自我保護機制，每每在溝通上遇上不安，又或者被碰到内心不想被碰到的地方時，就反射神經地說出一個笑話打圓場，笑著笑著，就將焦點轉移，把話題蒙混過去，從而保護自己。

“Hi,I'm Chandler.I make jokes when I'm uncomfortable.”

感謝劇集《Friends》中那麼有厚度的角色設定，才讓我對喜劇與悲劇關係，以至自我的一部份，有著更深的認知。

《飯戲攻心》中一句『這個家裡面，最拼命想要每個人都快樂的人，才是最不快樂的吧。』其實也是脱胎自這個理念。

多年來從很多報導中都知道，Matthew Perry的成長背景很複雜，在《Friends》大紅後更長期迷失在酒癮與毒癮之間，重看那十個季度，你會看見他的身形與樣貌不停轉變，某些轉季度的頭集，根本達到不連戲的嚴重程度。

他的痛苦與不快樂，是來自原生家庭，還是密集的喜劇演出與創作而帶來的壓力？當然無人可以完全知道，但他也在前年的《Friends: The Reunion》中提過，在當年演出時，只要現場觀眾沒有笑（劇集錄影時，是有現場觀眾的），他就會感到自責。

我是拍喜劇的，這種自責，我明。喜劇很難，由寫劇本時的計算、技法、用字、處境，到演出時的表情、反應、眼神、語氣、節奏，到鏡頭甚麼時候闊到看到動作甚麼時候近到看到微表情，到美術上美感、喜感與虛浮間的平衡，到剪接時應該從哪個視點出發先開那個鏡頭再接哪個反應，到配樂聲效哪一刻出哪一粒音去強化哪一下，無數東西的配合，就是為了觀眾的一下笑聲。

然而幾努力都好，試映時發現原來那一下還是沒有人笑，於是自責自己度得不夠好，浪費了那麼多人的心血，卻仍然逗不到人笑，唯有全部心血剪走，是經常發生的事。

大部份創作，都可以用主觀感受，以創作人『我就係想係咁』來作定案；然而，笑，是客觀的，沒有人笑，就是輸。喜劇背後，就是壓力；從事喜劇創作的，就註定要在這種壓力中生存。

好像說遠了，不過每次看見Matthew Perry近年老了滄桑了的様子，就會想起這種笑聲背後的感慨。喜劇，就是『苦中，作樂』。感謝Matthew Perry。沒有他所演的Chandler Bing，我不會愛上《Friends》；沒有愛上《Friends》，就不會有《飯戲攻心》。

感謝Matthew Perry。雖然他一直都不知道，他的精彩演出影響了遠在地球另一端，一個連在世界地圖上都不會看得見的小城巿中的一個小編劇，寫了一個自己事業上極重要的電影劇本。

感謝Matthew Perry。讓我知道一定要做好每一次的創作，因為你永遠不知道哪一次創作的哪一個設計哪一場演出哪一句對白，會為之後哪一位觀眾得到了改變一生的啟發。

感謝Matthew Perry。永遠，永遠懷念。#MatthewPerryChandlerBing將永遠活在這240集之中 #感謝你給過我們的每一下笑聲與感動」。

（即時娛樂）