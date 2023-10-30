冰上火花｜AK笑Ian愛挑機 唔擔心對撼無綫台慶劇 陳卓賢恨拍賽車電影 (15:58)

Lokman享受拍攝過程，至於收視成績和口碑，他不感緊張，因為他們已盡力演出。（林蘊兒攝）

AK認為無需跟TVB台慶劇比較，大家各取所好。（林蘊兒攝）

ViuTV新劇《冰上火花》今晚（30日）首播，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、副隊長江𤒹生（AK）與成員陳卓賢（Ian） 、COLLAR隊長沈貞巧 （Gao）、林愷鈴、柯煒林、朱鑑然、黃奕晨等，連日來各自在社交平台「洗版式」宣傳。

Lokman、AK與Ian首次接觸冰球，對此運動並不熟悉，在《冰》正式開拍前，他們由零開始，接受為期約2個月的訓練，加上前後4個月的拍攝。目的只求認真演出，扮冰球運動員由內到外都似模似樣，即使練習期間，多次發生碰傷撞瘀，也在所不計。

Lokman想起演員們一邊在冰場拍攝一邊訓練，由於時間緊迫，大家有空檔都少休息，盡量爭取時間落場練波。對自己向來高要求的AK，最擔心球技未夠班，一心專注練波已不顧鏡頭前樣子夠不夠靚仔和Chok。

Lokman指他們3個冰球新手之中，Ian最快上手學懂用交叉腳溜冰，或者後溜轉身等基本技巧，學習進步神速，可能與Ian曾是港隊排球員出身具運動底子有關。Ian看似鏡頭前表現瀟灑，實際背後也「痛」下苦功，撻至遍體鱗傷。他說：「坦白講，Lokman和AK未開始接受訓練前，我已偷偷搶先請私人老師上堂學打波，身上都有好多處撞瘀。我覺得運動只要肯多些練習，就會愈來愈熟，他們只是未有足夠時間練習，畢竟男生講起做運動，點都要見得人嘅！」

AK爆老友Ian一學識新花式技巧，就不禁炫耀一番，笑他喜歡挑機。Ian形容大家都有好多付出：「由於拍攝時間好長，有時更要拍通宵。我們穿著冰鞋企10個鐘頭，比起溜冰更辛苦，因為全身裝備都好重。當不用埋位，大家都會繼續在冰場練習。由於室溫太低而大家都練到全身出汗，一冷一熱情况，令好多演員及工作人員先後病倒。」

外界認為ViuTV借非常有號召力的MIRROR成員，刻意對撼無綫台慶月的劇集攻勢，情况如去年安排播映《季前賽》來迎戰有些相似，難免又被拿來比較。

AK覺得無需相提並論，也不知是否事有湊巧，他說：「首先，兩套劇是拍出兩種不同運動，無論比賽規則和打法模式各有不同，是兩個科目，不必作比較。至於《冰上火花》安排此段時間播，是宇宙的安排，因為每個台都有自己生日，都是時間上巧合。况且每逢年底，大家都會推出比較陣容強盛的作品，而《冰》劇巧合地又有好多人參與演出，因此不用想太多，無需比較。大家只要撳個掣，各取所好就可以。」

Lokman享受拍攝過程，至於收視成績和口碑，他不感緊張，因為他們已盡力演出。又預告劇集賣點不只是打冰球簡單，每個角色都有自己故事，比如劇中Ian演柯煒林的弟弟，兩兄弟性格南轅北轍，卻又愛上同一個女仔林愷鈴，因而牽涉兄弟、隊友、情人等多條感情線，關係千絲萬縷。

提到新劇主攻冰球之外，多齣劇集先後都連結與運動主題有關，包括排球、籃球、游水、打拳等。AK形容好多運動也未接觸過，如果可任他選擇，他渴望拍到由細到大最熱愛的足球，乘機展示技能。Lokman想挑戰玩劍球或搖搖，因為不必花太多體能，但又要求專注訓練，講求技術，可以滿足個人好勝心。

Ian自爆喜歡速度感的賽車，笑稱幻想自己成為很有型飄移賽車手，他說：「自己一直很喜歡車，幾個月前看了一部有關賽車電影，我很著迷，翻看了幾次，拍出來真的好有型！如果要拍一級方程式那類戲，可能製作需要好大成本，好難成事。如果類似《頭文字D》都也不錯，以前細個很鍾意這部戲。」

（即時娛樂）