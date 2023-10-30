岩布仙尼越洋稱港人My Friend 陳淽菁盼引誘朱慧珊出山 (17:52)

意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼（Massimo Ambrosini）將於11月2日旋風訪港15小時，他聯同冼迪琦（小迪）當天會在中環街巿出席活動。

首席「Happy Birthday KOL」岩布仙尼再度襲港的消息一出，旋即在各大社交平台瘋狂洗版，不少球迷已攞假追球星，希望到場見證岩布仙尼再唱生日歌。有見及此，大會邀來陳淽菁（原名：陳芷菁）做「特派專員」，跟岩布仙尼越洋視像通話，讓一眾網民及球迷先睹為快，望「片」止渴！

跟2004年台慶晚宴一樣，陳淽菁先用意大利文「Come stai？」跟岩布仙尼打招呼，並替香港巿民轉達對岩布仙尼的思念及期待，令他樂不可支。身在米蘭豪宅的他，隨即熱情跟香港巿民熱情問好，除了以"My Friend"形容大家及淽菁外，又大騷廣東話。

淽菁透露：「想不到當年台慶的其中一個surprise環節，成為了香港人的集體回憶，這一幕更是香港電視節目的經典。可以跟岩布仙尼越洋連線，再次跟這位意大利名宿有另類合作。還記得當年岩布仙尼唱出『Happy Birthday To Me』，那個略帶尷尬又可愛的模樣，事後我也翻看過無數次！今次我和岩布仙尼的宣傳片，希望可以延續香港人的集體回憶，我也會將片段Send給珊姐（朱慧珊），希望能引誘她『出山』，可以再跟我一起當主持，如果我與珊姐能再一次跟岩布仙尼慶祝生日也不錯吧。」

（即時娛樂）