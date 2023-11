MIRROR成員呂爵安(Edan)是出名「妹控」,對胞妹「小如豬」疼惜有加,適逢「小如豬」19歲生日,Edan跟妹妹慶祝,他在社交平台貼出多張兄妹合照,最搞笑是「小如豬」繼續避開哥哥的Birthday kiss:「Happy birthday to the cutest person in the world﹗19歲了,身體健康,開開心心。#一年一度攞正牌Po佢 #呂家有女初長成 #每年固定避開我個BirthdayKiss」。

另外,有爵屎(粉絲暱稱)再度疑被騙財,以為Edan會舉行簽唱會,該爵屎寫道:「爵安,我係咪比人呃錢?係咪有呢個簽唱會架?到而家都未有消息,賣家一直拖字訣,點算呀?」Edan在Ig限時動態轉貼發文,並表示沒有簽唱會這回事:「完全冇啲咁嘅事,大家唔好再俾呃啦﹗留意返official嘅資訊啦﹗」

(即時娛樂)