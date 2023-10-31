白日之下｜余香凝揀定戰衣赴金馬獎 老公留港做奶爸 (15:12)

余香凝、林保怡、梁雍婷、陳湛文、周漢寧聯同導演簡君晋、監製爾冬陞等，昨晚（30日）出席電影《白日之下》首映禮，盧鎮業和女友廖子妤等來捧場。余香凝最近為了《白日之下》馬不停蹄，先後赴加拿大和日本出席影展，返港又跑戲院謝票，笑言見導演多過見女兒。她說：「在加拿大和日本重遇多位移居當地的電影人，在日本更認識了其他華人導演，沒傾合作，但只要有好劇本和角色，往那裏拍戲也沒所謂。」

余香凝憑該片角逐今屆金馬最佳女主角，她說：「開始揀戰衣，但現在是衫揀我，不是我揀衫，因剖腹生囝囝，暫時不可以做運動和紮肚，唯有吃少一點。老公不會陪我行紅地氈，屋企多了個新成員，他要做奶爸。」已6年沒赴台灣的余香凝，期待與當地觀眾見面。

林保怡和梁雍婷（Rachel）憑《白日之下》在今屆金馬獎，分別角逐最佳男配角和最佳女配角。林保怡表示入圍已當贏。入圍有否慶祝？他說：「我現在好深閨，除了打掃屋就無慶祝。當宣布我入圍一刻，我正在做家務，反而朋友和同事比我還緊張和開心。」說到他增磅演殘疾院舍院長一角，說：「導演話角色要肥一點，但時間關係，只能增加6kg，體重達80kg，拍攝時要加假肚腩，出晒汗幾辛苦！」

保怡反而對Rachel有信心，因他們有很多對手戲，認同Rachel的演出。Rachel表示大部分歸功於林保怡，全靠對方互動產生關係。保怡說：「劇本得對白，現場排戲要靠大家一齊度，例如有場戲講我氹Rachel埋身，就想到用雪糕去利誘。」

Rachel獲獎對沒信心，保怡聞言叫Rachel要對自己有信心，Rachel即改口表示有信心。保怡未知會否出席金馬獎頒獎禮，要視乎工作而定；Rachel則會出席，但未準備戰衣。

（即時娛樂）