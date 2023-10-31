彭家麗胞弟彭皓鋒驚爆患直腸癌 接受斷食治療法 (16:08)

問彭皓鋒有沒有向成功抗癌的黑妹請教方法，他稱對方指方法有很多，但最重要自己開心，他保持心境開朗。（鍾偉茵攝）

李麗霞（黑妹）、彭家麗、韋綺姍作號召的《星濟好聲音慈善音樂會》，昨晚（30日）於尖沙咀舉行，成功籌得過百萬，黑妹開場時指彭家麗騷前兩晚失聲，但繼續現身支持：「我叫她不用驚，希望她早日康復，剛好知道契女羅敏莊由泰國回港，於是請她來幫手唱。」

彭家麗開腔致歉時也聲沙：「大家聽聽我連說話都走音，我突然想到現在可以跟主席合唱。」引台下大笑，拍掌鼓勵，她續說：「這幾日更加覺得，有健康身體去唱歌，要好好珍惜，希望大家享受今（昨）晚。」

彭家麗胞弟彭皓鋒跟羅敏莊《從不喜歡孤獨一個》時，他表示有份演出幫兒童癌症基金籌款倍感意義，除因媽媽患癌症離世，自己亦感同身受：「我3個月前做身體檢查，確診直腸癌，有惶恐和難以決擇的時候，家人的擔心都是我的負擔，呼籲病患者家屬要樂觀地面對，開心是最好靈藥。」彭家麗忍不住上台擁抱弟弟，並合唱幾句，她說：「希望弟弟早日康復，大家都早日康復！」

黑妹女兒和孫仔、《中年好聲音》周吉佩、龍婷、羅啟豪等擔任演唱嘉賓外，黑妹也臨場玩即興，拉住肥媽、薛家燕、姜皓文合唱。

彭皓鋒與彭家麗騷後受訪，他表示患直腸癌第2、3期，暫時沒有擴散，本來安排11月中接受手術，剛好聽到身體朋友以斷食療法戰勝癌魔，自己開始斷食3日：「我的腫瘤好接近肛門，若做手術，要開造口，對以後生活造成不便。其實我都試過食中藥3個月，但亳無進展，現在試20日斷食療程，若果有進展就未必做手術，否則我會在香港接受化療。」問到是否停工養病，他表示看情况，因為斷食影響唱歌沒氣。

問他有沒有向成功抗癌的黑妹請教方法，他稱對方指方法有很多，但最重要自己開心，他保持心境開朗：「家人擔心我會成為無形壓力，太太忍不住喊了2個月，幸好有爸爸、大家姐和家麗姐支持手術費，我主力照顧好身體，其他不想太多。」

彭家麗知道弟弟患癌，心情也不太舒服，為弟弟四出找醫生，不過他的身邊人已介紹好多醫生，意見太多反而更難選擇。提到她臨開騷失聲，她表示受細菌感染，在後台聽到其他歌手唱自己的歌，感到不開心：「下年入行35周年，從未試過因病失場，剛知道失聲時手足無措。」

黑妹表示與皓鋒相識多年，早視為親弟，在對方確診癌症後已第一時間獲告知：「我叫他不要驚，因為癌症病人第一時間會崩潰，只是身體多了點東西，只要對症下藥便可，我不會給他太多意見，上天已安排，祝他早日康復。」

（即時娛樂）