香港人在北京｜Helen嬲到離家出走與張帥「同居」 陳展鵬感激吳若希信任 (16:58)

無綫台慶劇《香港人在北京》進入結局周，劇情越趨緊張，昨晚（30日）講到Helen（吳若希Jinny飾）踢爆港仁（陳展鵬飾）隱瞞與蘇菲（蔡潔飾）同遊珠海，Helen嬲爆向港仁興師問罪，港仁解釋隱瞞此事，只是擔心她會胡思亂想，Helen聞言怒火中燒：「點解我同蘇菲有一個一樣嘅手袋，就係因為你做錯嘢，就係因為你覺得對我唔住，所以買番個手袋氹我開心！」、「如果我唔係搵人查你，我一世都唔會知！」港仁反斥Helen暗中調查他，拋下一句：「我哋兩夫妻，搞到你查我我查你，咁就叫做信？」最終Helen嬲爆離家出走，兩夫妻關係陷入冰點。

展鵬與Jinny於這場攤牌戲演繹到位，兩人你一言我一語谷到眼紅紅，Jinny的落淚表情令人心噏！展鵬受訪時表示這場攤牌戲拍了幾個Take：「我希望盡量搵到個好節奏，演到嗰種真實感。畢竟我哋都結咗婚係過來人，現實中喺屋企少不免都有啲嘈吵同磨擦，有時都會傷到個心，更何况我同Jinny喺套劇中有第三者介入，係件好嚴重嘅事，希望呢場戲演到嗰種真實感。」

提到不少網友大讚他與Jinny火花十足，展鵬說：「我對Jinny嘅評價都好高分，平時我好少同對手講應該要點演，我覺得真正嘅好拍檔，要因應住大家嘅感覺去合作，亦都好多謝Jinny咁信任我，如果佢唔信任我，出到嚟嘅CP感唔會咁強。」講到Jinny於《香港人》的演出獲讚有驚喜，展鵬說：「作為佢嘅拍檔當然為佢感到開心，證明我同佢嘅互動好有火花！之前同過唔少女演員合作，但同Jinny合作係有啲唔同，始終佢演戲經驗比較新，但佢對角色拿捏得恰到好處，演出笑中有淚嘅感覺。」

另邊廂，離家出走的Helen陰差陽錯下，搬到張帥（梁漢文Edmond飾）家中「同居」，Helen發現張帥家中有神秘房間，好奇張帥是否如電影《格雷的五十道色戒》的男主角一樣置有「玩具房」！但原來該神秘房間並非「玩具房」，只是張帥擺放鋼琴的房間，他向Helen敞開心扉，透露自己是單親家庭長大，其中一部鋼琴是獨力湊大他的媽媽所贈送，惟5年前媽媽過世，之後他便失去寫歌的靈感，最終在Helen的鼓勵下，張帥釋懷並為Helen演湊鋼琴，場面浪漫。

對於這場彈琴戲，Edmond在花絮片中透露是他最印象深刻的一場，他說：「我好重視呢場戲，因為我知道呢個劇情對部劇好重要，喺講晒自己嘅心底話之後，再要打開鋼琴去彈琴，係我好深感受嘅一場戲。」

（即時娛樂）