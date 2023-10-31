《釀魂》監製暗窒唔幫手宣傳 袁澧林對號入座 稱純屬誤會 (18:37)

袁澧林直認黃永峯所指的是她，但她否認去了玩不宣傳，當時身在台灣工作，純屬誤會。（劉永銳攝）

馮允謙（Jay Fung）、袁澧林及林愷鈴今天（31日）到尖沙咀出席品牌活動，袁澧林表示早前為「金馬60形象影片」演出，她表示等埋位時，同場見到桂綸鎂及張震，十分感動，稍後她到台灣逗留4個多月拍新戲。

談到電影《釀魂》監製黃永峯，早前發文不開名炮轟有演員不為電影宣傳，袁澧林直認黃永峯所指的是她，但她否認去了玩不宣傳，當時身在台灣工作，純屬誤會，她說：「應該都是意氣說話，我都有責任宣傳，未來看緣分可會再有機會合作，我們有在社交平台互動，不用將件事放得那麼大，都過去了。」

問Jay Fung是否經常買衫給女朋友？他說：「問得好，女朋友通常都不會叫我買衫，因她很了解我的時裝品味，品味不是差，但有自己風格，但風格配合不到她，但她揀完，我好願意畀錢。」

Jay Fung表示原以為新碟歌曲已經錄好，怎料公司將其中一首留起用作明年主打歌，所以要臨急臨忙寫歌補位，他說：「有點大壓力，加上氣管敏感，對把聲有影響，但隔日就要到學校巡唱，不過我都好願意，因為學生都很熱情，所以幾唔舒服都會做。」

對於之前拍攝時導演截停巴士被網民留言鬧，Jay Fung稱：「剛聽到這件事，真的不應該這樣做，要注意乘客安全，我常時只專注演出，沒有考慮到，下次會小心避免不再發生，如有乘客不開心，我要講聲sorry 。」談到新歌MV邀請了麥明詩任女主角，Jay Fung和對方合作感到舒服。

（即時娛樂）