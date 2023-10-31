鄭中基拒體罰子女 拍《年少日記》拍到心噏 讚黃梓樂神童 (20:48)

鄭中基（Ronald）和「老闆仔」黃梓樂在電影《年少日記》中演兩父子，二人一起受訪。「暖男爸爸」Ronald收起搞笑本色演嚴父，更要體罰梓樂，身為兩名子女爸爸的Ronald直言打不落手，現場排戲後，內心也不舒服：「我拍過動作片，都會錯手打到人，所以我驚打到他，事前要Check清楚所有東西，確定梓樂有墊保護，道具打落自己有幾痛，拍攝時才知道用多少力度。他反而跟我講狠狠地打，迫真些，不用NG，結果都拍了兩次，追住他來打，他配合到出來效果很好。」

Ronald有問過導演卓亦謙，這個爸爸受過高等教育，又是律師，為何這樣對自己小朋友？導演指這個爸爸有躁鬱症，控制不到情緒，小時候亦被爸爸虐待，用煙頭燙手，說：「劇情沒交代我跟爸爸的關係，但細看就會見到我雙手有傷痕，廁所發脾氣那場，都是因為控制不到自己。」

現實中，Ronald對子女不會體罰，亦不嚴厲，與戲中角色剛好相反，他說：「我不會迫他們學彈琴和任何一樣東西，他們有興趣自然會學。小朋友一定頑皮，但不需要體罰，我會講道理，每次叫他們做功課都耳邊風，叫10次先郁，我會照辦煮碗，他們要求我10次都說話等等先，讓他們也身同感受，之後就聽話。」

一改戲路的Ronald否認想轉型，笑說：「很少人搵我拍正劇，又未試過做不同年代的爸爸，導演大膽起用我，當然要拍，不過拍到心噏。我都睇到喊，暫時不會給子女睇，以免他們知道爸爸可以這樣惡。」此片是「首部劇情電影計劃」，製作費有限，Ronald支持新晉導演卓亦謙，只象徵式收車馬費。

黃梓樂雖被「爸爸」Ronald打罵，但不覺辛苦，因爸爸視他如自己兒子般照顧，他說：「有場戲被爸爸打到爆喊，抽離不到，導演和我媽媽說不如收工，但我堅持繼續拍，因還有幾場戲未拍，不想影響拍攝進度。我喊到眼腫，工作人員給我敷冰，可惜導演最後沒用到這個鏡頭！」

Ronald大讚梓樂聰明是神童，他說：「我好似梓樂10歲時仍戇居居。」黃梓樂憑該片入圍今屆金馬獎角逐最佳男配角，Ronald替「兒子」開心，希望對方獲獎，但黃梓樂覺得入圍已當贏，不敢想獲獎。

（即時娛樂）