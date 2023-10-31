蔡穎恩孖林皓霆創造時裝綜藝節目 突破超友誼關係 (20:00)

Charles揚言「成就解鎖」打開「亂噏嘢」封印，從此講不停，甚至經常被Evelyn投訴要他收聲。（大會提供）

人妻蔡穎恩（Evelyn）與時尚達人林皓霆（Charles），籌備接近1年的網上時裝節目《衫P》終於面世，定於11月4日，在YouTube全新頻道「Highlighter橫間道」首播。

他們為每集節目的星級嘉賓，打造全新形象，由設計主題、邀請嘉賓、服裝造型、安排場地都親力親為，花盡心思。Charles笑言製作過程，讓他成功解開「亂噏嘢」封印，Evelyn表示2人經歷很多，已超越友誼關係，升格家人！

節目開播在即，Evelyn與Charles拍攝宣傳照，大玩Y2K風格，尤其髮型非常搶眼。為何會有《衫P》節目誕生？Charles感謝經理人獨具慧眼，他說：「多謝我經理人發掘到我鍾意講嘢嘅潛能，老實講，我之前擔心自己點樣對鏡頭講咁多嘢，平時工作對鏡頭只係影相，或者拍片講兩句，真係無諗過自己可以主持一個節目，拍完《衫P》之後，原來我咁enjoy（享受）鏡頭前講嘢，同埋亂噏嘢。」Charles揚言「成就解鎖」打開「亂噏嘢」封印，從此講不停，甚至經常被Evelyn投訴要他收聲。

攻讀時裝設計出身的Evelyn，開心終於學以致用，她最初擔心自己應付不來，感謝拍檔Charles和團隊努力，難題逐一解決。她說： 「尤其搵衫、襯衫，每集嘉賓服裝嘅概念，都係我同Charles度出嚟，有一種好似返學做project嘅感覺。」

Charles說：「最初經理人話『不如做個節目』，我心諗『得唔得㗎？』我好鍾意買衫﹑襯衫，呢個節目好似為我同Evelyn度身訂做。（點解叫《衫P》？）我好想玩『衫P』，個個都鍾意玩3P㗎啦，3個人一齊走入間房，閂埋門然後攞晒啲衫出嚟開P...係衣服嘅『衫』呀！最初我都驚呢個名太踩界，個名又『3P』又有人妻，老闆會唔會唔接受㗎？但同事們好鍾意。」

拍攝期間，Charles稱呼Evelyn「師姐」，Evelyn說：「我早佢1年入公司，佢就成日叫我『師姐』。我覺得佢先至係我『前輩』，佢加入公司前已經自己管理自己工作，所以佢好多嘢都可以一手策劃，喺呢個領域佢係我前輩。今次合作嘅化學作用非常強勁，好驚喜，係一個超成功嘅project！」

經過今次合作，Evelyn與Charles感情一日千里，火速由朋友升格家人，她說：「我哋變成戰友，比好朋友關係更好，有時做朋友會考慮佢得唔得閒聽電話，但我有事會諗都唔諗直接打電話畀佢，佢升格做家人，我就嚟開始會發佢脾氣。」

（即時娛樂）