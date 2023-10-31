黎耀祥歎砵仔糕勾兒時回憶 揀車仔麵配料見證好老公典範 (23:26)

一共10集的《請客必食18道菜》（《18道菜》）由黎耀祥（祥仔）擔任主持，今晚（31日）及明晚（11月1日）兩集《18道菜》，祥仔介紹5款星級請客必食名菜，包括「即燒無花果天下第一豬」、「大良野雞卷伴欖仁蝦仁」、「原隻帝皇蟹蓋焗飯」、「發財蒜子玉環瑤柱甫」、「福祿百子鴨」。

祥仔在「請客住家菜」環節，特別公開亡母獨門自家食譜炮製的「黎家生炒骨」，他與保哥試茨汁甜度時，保哥竟稱：「一個字，Perfect！」祥仔即時被嚇一嚇，並稱：「我以為你話一個字，酸呀！」

閒時愛下廚的祥仔也在大廚面前「露兩手」炒百子鴨餡料，但他嘗試拋鑊卻未能成功，再遭保哥抽水：「你夠膽攞個鑊都犀利。」祥仔又幫乳豬上「皮水」，令乳豬皮更脆口，甚考功夫。

節目搜羅其他地道港式街頭小食，祥仔推介啖啖紅豆的港式經典砵仔糕，自揭這是他最愛的傳統糕點，亦有一段與雙親的珍貴回憶：「當時條件唔太好，一個砵仔糕好平，滿足到食甜品嘅欲望，以前爸爸媽媽返屋企，會帶砵仔糕返嚟畀我食！」一件街頭糕點，背後隱藏不平凡的感人故事。

除了砵仔糕，祥仔帶大家品嘗豬膶麵、西多士、雞蛋仔、熱奶茶等經典下午茶。祥仔歎滷水汁車仔麵時，在老闆面前親自落配料，更在鏡頭稱說：「落多兩嚿豬紅，我老婆鍾意食豬紅。」

（即時娛樂）